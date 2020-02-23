أحمد أبو ضيف يكتب: أغانى المهرجانات إضافة أم سلب‎

تشغل الرأى العام والإعلام هذه الأيام، قضية ما يسمى بأغانى المهرجانات، تلك النوعية الجديدة من الغناء التى انتشرت كالنار في الهشيم، وصار لها جمهور كبير من ك ل الفئات خاصة من الشباب، و تتعرض لهجوم عنيف من الموسيقيين والأفراد العاديين علي وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مطالب بتجريمها ومعاقبة مغنيها ومتهمٍ لها بإفساد عقول وأخلاق الجيل الحالي،وقلة قليلة مشيدة بها ، وتتميز تلك الأغانى بركاكة كلماتها وإسفافها وأحيانا خروجها عن الآداب العامة ،وأما عن اللحن فهو أشبه بالطرق علي الأوانى المعدنية،و ذى ر ت م واحد، ورغم كل هذا ال ت دنى والانحطاط، إلا أن هناك ث مة إيجابيات لابد من ذكرها إحقاقا للحق،أولها أن هذا اللون من الغناء يعد ابتكًار ا ً وإبداعا ً ً مصريا أصيلا، لا وجود له في غيرها،وأنه قريب جدا من الثقافة الشعبية ونتاجها ،وانعكاس لها،واصف ُُ لحالها معبر ُُ عن طريقة تفكيرها،وأنه إذا استطعنا تهذيب كلمات تلك الأغانى، ؛ فيمكن أن تكون إضافة ًً فنية وثقافية متميزة، كأ غاني الراى في المغرب العربي،والمجانة في الشام،والموال في مصر، ويجب علي نقابة الموسيقيين والنقاد أ ن يتعاملوا مع هذه الظاهرة بحكمة وترو ٍ ، ومحاول ة تهذيبها بدلا من رفضها ومحاولة وأدها لأن هذا يبدو مستحيلا ؛ لتكون إضافة فنية وثقافية و إ بداعا مصريا خالصا. يضاف للرصيد الحضارى والثقافي لمصر.