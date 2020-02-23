أحمد أبو ضيف يكتب: أغانى المهرجانات إضافة أم سلب‎

تشغل الرأى العام والإعلام هذه الأيام، قضية ما يسمى بأغانى المهرجانات، تلك النوعية الجديدة من الغناء التى انتشرت كالنار في الهشيم، وصار لها جمهور كبير من كل الفئات خاصة من الشباب، وتتعرض لهجوم عنيف من الموسيقيين والأفراد العاديين علي وسائل التواصل الاجتماعي ما بين مطالب بتجريمها ومعاقبة مغنيها ومتهمٍ لها بإفساد عقول وأخلاق الجيل الحالي،وقلة قليلة مشيدة بها ،وتتميز تلك الأغانى بركاكة كلماتها وإسفافها وأحيانا خروجها عن الآداب العامة،وأما عن اللحن فهو أشبه بالطرق علي الأوانى المعدنية،وذى رتم واحد، ورغم كل هذا التدنى والانحطاط، إلا أن هناك ثمة إيجابيات لابد من ذكرها إحقاقا للحق،أولها أن هذا اللون من الغناء يعد ابتكًاراً وإبداعاًً مصريا أصيلا، لا وجود له في غيرها،وأنه قريب جدا من الثقافة الشعبية ونتاجها ،وانعكاس لها،واصفُُ لحالها معبرُُ عن طريقة تفكيرها،وأنه إذا استطعنا تهذيب كلمات تلك الأغانى،؛فيمكن أن تكون إضافةًً فنية وثقافية متميزة، كأغاني الراى في المغرب العربي،والمجانة في الشام،والموال في مصر، ويجب علي نقابة الموسيقيين والنقاد أن يتعاملوا مع هذه الظاهرة بحكمة وتروٍ، ومحاولة تهذيبها بدلا من رفضها ومحاولة وأدها لأن هذا يبدو مستحيلا؛لتكون إضافة فنية وثقافية وإبداعا مصريا خالصا.يضاف للرصيد الحضارى والثقافي لمصر.