تكريم أصغر لاعب شطرنج بالبطولة الدولية للعبة في طنطا.. صور

كرم اتحاد الشطرنج برئاسة الدكتور هشام الجندي أصغر لاعب شطرنج على مستوى الجمهورية و الذي يبلغ ٦سنوات جاء ذلك خلال البطولة الدولية للشطرنج التي اقامها اتحاد الشطرنج بالاشتراك مع حزب الحرية المصري برئاسة شريف أنور رئيس منطقة الغربية للشطرنج .





وقال المهندس عمرو ابو العزم منسق البطولة وأمين شباب الحزب أن عدد المشاركين بلغ ١٠٤مشاركين من مختلف الأعمار وكان أكبر المشاركين محترف تجاوز ال٧٠عاما واصغرهم الطفل ادهم ٦سنوات وشارك في المنافسة عدد كبير من المنتمين لاحزاب مختلفة .





على هامش الاحتفال تكريم رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الدكتور هشام الجندي والمهندسة منى فايز أمين لجنة المواطنة بالحزب على جهودهم في إثراء اللعبة والعمل العام وخدمة الشباب .



