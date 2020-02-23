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محافظات

تكريم أصغر لاعب شطرنج بالبطولة الدولية للعبة في طنطا.. صور

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:14 م
تكريم أصغر لاعب شطرنج
تكريم أصغر لاعب شطرنج
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احمد علي
كرم اتحاد الشطرنج برئاسة الدكتور هشام الجندي أصغر لاعب شطرنج على مستوى الجمهورية و الذي يبلغ ٦سنوات جاء ذلك خلال البطولة الدولية للشطرنج  التي اقامها اتحاد الشطرنج بالاشتراك مع حزب الحرية المصري برئاسة شريف أنور رئيس منطقة الغربية للشطرنج .

وقال المهندس عمرو ابو العزم منسق البطولة وأمين شباب الحزب أن عدد المشاركين بلغ ١٠٤مشاركين  من مختلف الأعمار وكان أكبر المشاركين محترف تجاوز ال٧٠عاما واصغرهم الطفل ادهم ٦سنوات وشارك في المنافسة عدد كبير من المنتمين لاحزاب مختلفة .

 على هامش الاحتفال تكريم رئيس الاتحاد المصري للشطرنج الدكتور هشام الجندي والمهندسة  منى فايز أمين لجنة المواطنة بالحزب على جهودهم في إثراء اللعبة والعمل العام وخدمة الشباب .

واضاف المهندس وائل المنشاوى الحكم والمنظمة الدولي ومدير البطولةان هذه هي البطولة الدولية العاشرة التي ينظمها و ان الفائز بالمركز الأول هو احمد موسى ٤٨سنة وحصل على ٢٠٠٠جنيه وجاء الدكتور أشرف امين ٥٦سنة  في المركز الثاني وحصل على ١٦٠٠جنيه بينما حصل ربيع عليهم ٤٠سنة على المركز الثالث وحصل على ١٤٠٠جنيه وتم تكريم أصغر لاعب ويدعى أدهم والذي يتم اعداده للاشتراك في البطولة الدولية للشطرنج للناشئين وحصل على شهادة تقدير  .
تكريم أصغر لاعب شطرنج بالبطولة الدولية للعبة في طنطا.. صور
تكريم أصغر لاعب شطرنج بالبطولة الدولية للعبة في طنطا.. صور
تكريم أصغر لاعب شطرنج بالبطولة الدولية للعبة في طنطا.. صور
تكريم أصغر لاعب شطرنج بالبطولة الدولية للعبة في طنطا.. صور
تكريم أصغر لاعب شطرنج بالبطولة الدولية للعبة في طنطا.. صور
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