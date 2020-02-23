AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

وزير الشباب يلتقي طلاب جامعة حلوان ويتفقد معرض الابتكارات العلمية والملاعب الرياضية

الأحد 23/فبراير/2020 - 06:14 م
صدى البلد
Advertisements
ريهام بكير
زار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأحد، جامعة حلوان، وكان في استقباله الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، وعدد من عمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس، وطلاب الجامعة من مختلف الكليات.

بدأت زيارة وزير الشباب والرياضة لجامعة حلوان بمشاهدة عرض موسيقى لطلاب كلية التربية الموسيقية، تلاه زيارة الصالة المغطاة وقدمت طالبات كلية التربية الرياضية بالجامعة مجموعة من العروض الرياضية المتنوعة، بالإضافة إلى تفقد معرض الابتكارات العلمية ومعرض الفنون التشكيلية ببهو الصالة المغطاة.

كما تضمنت الزيارة تفقد الملاعب الرياضية بالجامعة، والمقرر أن تقوم الوزارة بتطويرها خلال الفترة المقبلة. وعلى هامش الزيارة، أقيمت مباراة استعراضية بين وزير الشباب والرياضة ورئيس جامعة حلوان في تنس الطاولة وسط تواجد مكثف من طلاب الجامعة.

والتقي الدكتور أشرف صبحي مجموعة من طلاب الجامعة للحديث حول أبرز محاور استراتيجية وزارة الشباب والرياضة، ورؤيتها تجاه رعاية ودعم طلاب الجامعات المصرية بالتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وما تقدمه من مشروعات لتنمية مهارات الشباب وإعدادهم لسوق العمل.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالمواهب الفنية والابداعية التي يتميز بها طلاب جامعة حلوان، مشيرًا إلى الاستفادة من تلك الإبداعات من خلال تبني ابداعاتهم داخل مراكز الشباب الفترة القادمة.

وأعرب الدكتور أشرف صبحي عن أمنياته بالتوفيق والنجاح لطلاب الجامعة في حياتهم بما يعود بالنفع على الوطن الذي يشهد تطورًا وتقدمًا ملحوظًا في مختلف المجالات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وعبر الدكتور ماجد نجم عن اعتزازه بزيارة وزير الشباب والرياضة ودعمه للجامعة ورعايته للشباب، ودوره الملوس في قطاعي الشباب والرياضة، لافتًا إلي اهتمام الجامعة بالإبداعات الشابة والعمل على ظهورها من خلال الأنشطة المختلفة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد الدولى لكرة اليد يتفقدان الصالة المغطاة بـ 6 أكتوبر

أشرف صبحي يتابع أعمال التطوير بالمدينة الرياضية بالفيوم |شاهد

رئيس الوزراء يتفقد الصالة المغطاة مقر بطولة كأس العالم لكرة اليد بـ6 أكتوبر

اليوم.. جامعة حلوان تنظم فاعليات اليوم الثقافى للطلاب بحضور وزير الشباب و الرياضة

جامعة حلوان تبدأ فعاليات اليوم الثقافى بمقطوعات غنائية لفريق درامز ايت

وزير الشباب و الرياضة يتفقد معرض الفنون والابتكارات بجامعة حلوان.. شاهد

ترشيحاتنا

ننشر حيثيات قرارات لجنة الانضباط بشأن أحداث سوبر الأهلي والزمالك

كهربا يتدرب في الجيم.. و«تراي ماتش» استعدادا لمواجهة الزمالك

استقالة عضوى مجلس إدارة النادي المصري لهذا السبب

إصابة جديدة تعمق جراح الترجي قبل مواجهة الزمالك بـ دوري أبطال أفريقيا

بنت مكة.. قصة أغنية استفزت السعوديين وهذه عقوبة المسئولين عنها

رسائل نارية من جمهور الأهلي لـ كهرباء بعد قرار إيقافه لآخر الموسم

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بملابس كاجوال.. داليا مصطفى بإطلالة أنيقة.. والجمهور: خسيتى أوي

بـ قشر السمك.. سيرين عبد النور تكشف عن رشاقتها

وسط الثلج.. نوال الزغبي بحذاء غريب يثير الجدل