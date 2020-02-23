مقررات مهمة في اجتماع القاهرة الرابع للمحاكم العليا الأفريقية.. المشاركة لوقف استخدام السلاح لتحقيق التنمية الأفريقية.. تدابير إضافية لتعميق التعاون بين الدول للمساواة بين المواطنين ..صور

القاضيات أظهرن التزاما وإخلاصا لإعلاء قيم الاستقلالية والشفافية والحيادية

المشاركة فى مناقشات الاتحاد الأفريقي لتوقف استخدام السلاح لتحقيق التنمية الأفريقية

علاقة التنمية بسيادة القانون وإصلاح القطاع الأمنى وحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية

التنمية المستدامة والسلام والأمن صلة وثيقة باستقلالية وفاعلية وحيادية هيئاتنا القضائية

تدابير إضافية لتعميق التعاون بين الدول الأفريقية قضائيا للمساواة بين المواطنين

بناء مجتمعات حرة ومستقرة وديمقراطية مرتكزة على العدالة وسيادة القانون

أصدرت المحاكم الدستورية التوصيات الختامية لاجتماع القاهرة الرابع رفيع المستوى لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية و المحاكم العليا الإفريقية لـ 33 دولة إفريقية خلال إجتماعها بمقر المحكمة الدستورية العليا فى القاهرة.

وقالت المحاكم فى بيان لها : إدراكا منا لأهمية تعزيز التعاون بين الهيئات القضائية الافريقية وتقديرا للحاجة العاجلة لاتخاذ ما يلزم من تدابير فعالة - فى اطار الاهداف القضائية المشتركة - لتحقيق التنمية المستدامة فى قارتنا، وضمان رفاهية الشعوب ، وحرصا على الحفاظ على استمرارية التقليد المتبع حديثا لعقد اجتماع القاهرة السنوى رفيع المستوى للمحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الافريقية بالقاهرة برعاية مصرية".

وتابع البيان : نشيد بالقضاة فى كل انحاء قارتنا وخاصة القاضيات السيدات لما اظهروه من التزام واخلاص لا يتزعزعان من اجل اعلاء قيم الاستقلالية والشفافية والحيادية وضمان الولوج الى القضاء على الرغم من التحديات العديدة التى يواجهونها فى تادية اعمالهم.

ندعو قضاتنا الى المشاركة فى المناقشات التى ستجرى هذا العام حول موضوع الاتحاد الافريقيى لعام 2020 وهو التوقف عن استخدام السلاح: خلق ظروف ملائمة لتحقيق التنمية الافريقية واثراء هذه المناقشات خاصة عن طريق بحث العلاقة بين التنمية وسيادة القانون واصلاح القطاع الامنى وحقوق الانسان والعدالة الانتقالية والحوكمة .

نؤكد على ان التنمية المستدامة والسلام والامن فى القارة الافريقية من صلة وثيقة باستقلاية وفاعلية وحيادية هيئاتنا القضائية، وندعو الى تبنى تدابير اضافية لتعميق التعاون بيننا فى المجالات القضائية الرئيسية بما يضمن العيش بلا تميير من اى نوع لكل مواطنيينا فى مجتمعات حرة ومستقرة وديمقراطية مرتكزة على العدالة وسيادة القانون والمستويات العليا من الشفافية والمساءلة.

وقالت المحاكم فى توصياتها : نشيد بالتقدم الذى تم فى المرحلة الاولى من قاعدة البيانات الرقمية القضائية والدستورية وبوابة المعلومات الافريقية التى اطلقت عام 2019 بهدف ضمان التجميع الرقمى لكافة الدساتير الافريقية والاحكام القضائية الافريقية ذات الصلة والتى تعمل كذلك كمنصة للربط الالكترونى فعليا بين هيئاتنا القضائية عن طريق تيسير تبادل المعومات فى جميع المساءل المتعلقة بالعدالة بقارتنا.

كما تضمنت التوصيات اتخاذ خطوات أخرى لضمان تهيئة السلطات القضائية ببلادنا للارتقاء وحماية وانقاذ حقوق الانسان والحريات الاساسية لمواطنينا على نحو افضل ودراسة وتحرى الاثار المترتبة على اضطلاع القضاء بالفصل فى منازعات الانتخابات الرئاسية وغيرها من المنازعات الانتخابية واثر ذلك على نظام الحكم الديمقراطى فى المجتمعات الافريقية بالاضافة الى دعم التعاون على نطاق واسع لنشر مبادئ الاخلاقيات القضائية من اجل ضمات انفاذها فى القارة بما فى ذلك مبادئ الاستقلالية والحيادية والزاهة والمساواة والملاءمة والكفاءة والمثابرة والانصاف والمساءلة لشفافية والسرية واللافساد وغير ذلك من القيم الاخلاقية المعترف بها عالميا .

وتابعت التوصيات تفعيل التعاون من اجل وضع التصور المناسب لفكرة العدالة البيئية فى الاطار الافريقى وعلى وجه الخصوص علاقتها ببعض القضايا مثل التوزيع العادل لموارد البيئة واعبائها وكذلك دور السلطات القضائية فى حسم النزعات التى تنشب نتيجة سوء استغلال البيئة والاستيلاء على الاراضى واستخراج المعادن النفيسة والصيد الجائر .

وتضمنت التوصيات اتخاذ التدابير اللازمة للاستفادة من الفرص الجديدة التى ولدها التطور السريع لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بالدول الافريقية والتى تساعد على تطوير القضاء وكل ما يرفع كفاءته .

بالاضافة الى تبادل المعلومات ودعم افضل الممارسات عبر حدودنا الاقليمية فيما يتصل بكيفية مواجهة التحديات الناجمة عن توسع القضا المعلوماتى وتحديد ما يخص حماية البيانات وخصوصيتها وانتشار الاخبار الزائفة وارتفاع معدل الجرائم دون المساس بحرية استخدام الانترنت