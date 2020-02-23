السيطرة عليه.. أبرز العلاجات الحديثة لـ النوم القهري





ووفقًا لموقع "ncbi" إليكم أبرز العلاجات للنوم القهرى وهى..





لا تتوافر العديد من العلاجات للنوم القهرى ، ولكن توجد بعض التجارب التى يمكن من خلالها توافر علاجات بسيطة للنوم القهرى...





- العلاج السلوكي:

ويتكون العلاج السلوكى من الانتظام الكامل في مواعيد النوم والاستيقاظ وفي نظام الحياة بصورة عامة، ويعد من الأمور الأساسية في العلاج.





- الغفوات الاستراتيجية:

وتعني أخذ غفوات قصيرة (10 إلى 15 دقيقة) عند الشعور بالنعاس الشديد إذا سمحت الظروف مما يحسن من الحالة الصحية للمريض.





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العلاج بالعقاقير والأدوية:

هناك الكثير من الأدوية المنبهة التي تستخدم في هذه الحالة أهمها مشتقات الفيتامين، والمريض الذي يستخدم أيًا من هذه الأدوية يحتاج إلى متابعة دقيقة من طبيب مختص، ويجب أن تأخذ هذه الأدوية بحرص شديد من المريض.



