من أسبوع الموضة في نيويورك.. عارضة أزياء بـ متلازمة داون تخطف الأنظار.. شاهد

كانت تحلم طيلة حياتها أن تصبح أشهر عارضة أزياء ، وبالفعل حققت صوفيا جيارو عارضة أزياء من متلازمة داون نجاحًا باهرا في أسبوع الموضة في نيويورك، ونقل موقع "wearelatinlive" عن صوفيا قولها: "نظرت لنفسي في المرآة ذات يوم، وقلت سأكون نموذجًا ناجحا في نيويورك".

وتألقت صوفيا جيارو البالغة من العمر 21 عامًا في عرض ازياء بـ أسبوع الموضة بنيويورك بفستان باللون الأسود والرمادي قصير لامع، مع حذاء بكعب باللون الأسود، مما اعطاها مظهرا انيقا وجذابا، وتركت خصلات شعرها الانسيابي الذهبي منسدلا على كتفيها دون أن تتكلف في وضع اللمسات الجمالية.





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وظهرت صوفيا جيارو أثناء سيرها في عرض الأزياء، بحالة من البهجة والفرحة، واستطاعت ان تخطف أنظار جميع الحاضرين.





وكتبت صوفيا جيارو على صفحتها الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي لنشر الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلاة: انها تريد ان تصبح واحدة من أشهر عارضات الأزياء في جميع أنحاء العالم، كما انها قدمت الامتنان لأهلها فهم الداعم الأول لتحقيق حلمها.