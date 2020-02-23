وكيل أوقاف كفر الشيخ يوضح الخصال الستة للشهيد عند الله.. صور

قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزارة الأوقاف بكفر الشيخ، إن رجال القوات المسلحة لهم فضل بعد الله على استقرار مصر، مشيرًا إلى أن حُب المصريين للقوات المسلحة لا حدود له.





وأضاف الفقي، أن فضل الشهداء علينا كبير لأنهم ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن وطننا الحبيب فكان جزاء الشهيد الجنة، مستشهدًا بقول الرسول صلي الله عليه وسلم " للشهيدِ عندَ اللهِ ستُّ خصالٍ: يُغفرُ لهُ في أولِ دفعةٍ، ويَرى مقعدَهُ منَ الجنةِ.





وتابع، يُجارُ منْ عذابِ القبرِ، ويأمنُ منَ الفزعِ الأكبرِ، ويُوضعُ على رأسِهِ تاجُ الوقارِ، الياقوتةُ منها خيرٌ منَ الدنيا وما فيها، ويُزوَّجُ اثنتينِ وسبعينَ زوجةً من الحورِ العينِ، ويُشفَّعُ في سبعينَ منْ أقاربِهِ .





وأشار إلى أن ما يميز المجتمع المصري تلاحمه بمسلميه ومسيحيه ولن يفلح المتربصون بنا في تحقيق أهدافهم، فمصر محفوظة بحفظ الله لها، مختتمًا بقوله تعالى" وَلاَ تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُواْ فِي سَبِيلِ اللّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاء عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ ".





جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال حفل تكريم أسر الشهداء والمصابين، الذي نظمته جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب، بالمركز الثقافي الجديد بمدينة كفر الشيخ، بحضور اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، واللواء أركان حرب باسم عزت، مدير جمعية المحاربين القدماء، والقيادات التنفيذية.

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