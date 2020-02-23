إلهام صلاح تكشف بالأرقام حكاية متحف الغردقة.. 2000 قطعة أثرية و11 ألف متر .. فيديو وصور

تفتتح وزارة السياحة والآثار السبت المقبل متحف الغردقة، حيث انتهت الوزارة من وضع اللمسات النهائية لأعمال المشروع.





كشفت إلهام صلاح مستشار وزير السياحة والآثار لشئون المتاحف الجديدة مجموعة من الأرقام التي تلخص مشروع المتحف.





وقالت في لقاء خاص مع كاميرا موقع صدي البلد: المساحة الكلية للمتحف تبلغ 11 ألف متر، فيما تبلغ مساحة العرض المتحفي 2800 متر.





وأضافت أن عدد القطع التي سيضمها المتحف 2000 قطعة من مختلف العصور، وكانت في البداية 1900 قطعة أثرية، وقام رئيس قطاع المتاحف ولجنة سيناريو العرض باختيار 100 قطعة جديدة أضيفت لمجموعة المتحف .





وتابعت: هناك ايضا فاترينة العالم الآخر، وهي عبارة عن مقبرة مساحتها 120 مترا مربعا، وسيعرض فيها فكر المصري القديم عن الحياة الأخري والعالم الأخر والجمال الذي اتسمت به المقابر وما بها من توابيت وموائد قرابين.





وسيعرض في المقبرة أكثر من تابوت وعدد 2 مومياء ومومياء لطفل وأواني الأحشاء وتماثيل الأوشابتي.



