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بين الناس

أهالى قرية أبو الغر بالغربية يشكون من نقص الخدمات الطبية.. صور

الإثنين 24/فبراير/2020 - 09:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

أستغاث المواطن أحمد تيمور، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من نقص الخدمات الطبية بقرية أبو الغر التابعة لمحافظة الغربية.


ويقول  أحمد تيمور فى رسالته: إن المستشفى تفتقر إلى وجود الأجهزة الطبية والأطباء بها، أن المستشفى كانت مجهزة بأحدث الأجهزة وغرفة عمليات فى عام 2011، ولكن تم نقل جميع تلك الأجهزة إلى مستشفى قرية أبيار"، مشيرا إلى أن مستشفى أبو الغر كانت تخدم 8 قرى مجاورة الآن لا تخدم سوى تنظيم الأسرة والتطعيمات فقط.


ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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