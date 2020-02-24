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بين الناس

محمود من ذوى الاحتياجات يستغيث من تأخر تعيينه بعد ترشيحه من قبل القوى العاملة.. صور

الإثنين 24/فبراير/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار

أستغاث المواطن محمود عبداللطيف احمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من تأخر تعيينه ضمن الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة .

 

ويقول فى رسالته: أنا شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وتم ترشيحى من قبل مديرية القوى العاملة بقنا إلى مصنع السكر بقوص منذ حوالى 5 سنوات، وكل مرة أذهب فيها إلى المصنع يقولون لى لا توجد تعيينات مع العلم أنه تم وضع اللائحة التنفيذية للقانون رقم 10 لسنه 2018

 

وأضاف: أطالب بالنظر إلى حالتى فالمادة رقم 22 من القانون تنص على تعيين 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة . 

 

للتواصل مع الشاكى 01113126136

 

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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