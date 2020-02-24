محمود من ذوى الاحتياجات يستغيث من تأخر تعيينه بعد ترشيحه من قبل القوى العاملة.. صور

أستغاث المواطن محمود عبداللطيف احمد ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها
موقع "صدى البلد"، من تأخر تعيينه ضمن الـ5% من ذوى الاحتياجات الخاصة .
ويقول فى رسالته: أنا شاب من ذوى الاحتياجات الخاصة وتم ترشيحى من
قبل مديرية القوى العاملة بقنا إلى مصنع السكر بقوص منذ حوالى 5 سنوات، وكل مرة
أذهب فيها إلى المصنع يقولون لى لا توجد تعيينات مع العلم أنه تم وضع اللائحة
التنفيذية للقانون رقم 10 لسنه 2018
وأضاف: أطالب بالنظر إلى حالتى فالمادة رقم 22 من القانون تنص على
تعيين 5% من ذوى الاحتياجات الخاصة .
للتواصل مع الشاكى 01113126136
ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء
والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال
رقم الواتس آب 01006735360