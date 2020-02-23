الخلع عند الفراعنة وأحكامه

يعتقد كثيرون أن قانون الخلع هو أمر تم إصداره منذ 20 عاما حين تم خروجه إلى النور في عام 2000، لكن من العجيب أن هذا القانون لم يكن ذا حداثة في تاريخنا الفرعوني القديم الذي كان يحترم المرأة ويحميها من أي تجاوزات تجاهها.

في العصور الفرعونية كان يوجد قانون للطلاق وللخلع للحفاظ على هيبة المرأة مع زوجها في حال البطش بها بشكل سافر.

فبحسب رواية الباحث في تاريخ مصر القديمة الدكتور "وسيم السيسي"، لموقع "صدى البلد" ، استطاعت الزوجة في العصر الفرعوني خلع زوجها بالاحتكام إلى القاضي، في حال تعرضها للضرب او للسب من قبل زوجها، للخلاص منه بسبب معاملته السيئة للحفاظ على حقها وكرامتها في الحياة الزوجية.

وحين كانت تشكو الزوجة زوجها في المحكمة في حال صدور أي قسوة من قبله سواء باليد أو اللسان، كان ينذر في المرة الأولى وفي المرة الثانية يجلد وفي المرة الثالثة يخلع بحكم القانون الفرعوني آنذاك، وفقًا لتعبير وسيم السيسي.

وكان في العصر الفرعوني وثيقة زواج تضمن حق الزوجة في المعاملة، ويقول أحد بنودها " إذا هجرتك كزوج أرد إليك مهرك وأرد لك نصف ما جمعنا في حياتنا الزوجية"، وهذه البنود معمول بها في قانون الزواج بأمريكا، ووفقًا للدكتور وسيم السيسي.

استقرار الأسر والحياة الزوجية الفرعونية هو الأمر الذي اتسمت به هذه الحقبة، نتيجة حماية القانون للمرأة بشكل كبير ومساواتها للرجل في عدة امور، بما فيها الجانب الديني حيث كان يمكن للمرأة أن تصبح كاهنة، ويمكنها ايضًا أن تكون طبيبة ، لهذا كان المجتمع الفرعوني مستقرا واستمر لآلاف السنين، بحسب تعبر وسيم السيسي.