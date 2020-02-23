5 مشاهد من سوبر الأهلي والزمالك.. فعل فاضح وبوكس وشلوت وcd وإشارات مستفزة

شهدت مباراة السوبر المصري التي جمعت بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك وانتهت لصالح الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، مشاهد مؤسفة نالت استهجان الملايين من المتابعين وعشاق قطبي الكرة.
المشاهد المخزية تمثلت فى ضرب الشلوت والإشارات المستفزة الصادرة من قبل لاعبي قطبي الكرة المصرية، فضلا عن الفعل الفاضح الذى شاهده الملايين من محبي النادي الأهلى والزمالك فى مصر والوطن العربي.
صدى البلد يسلط الضوء على 5 مشاهد مؤسفة صاحبت لقاء السوبر المصري صدرت حيالها عقوبات من جانب لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة.
بوكس كهربا
جاء إيقاف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلي حتى نهاية الموسم بعد أزمته مع طارق حامد ثم حازم إمام وقت المباراة ثم اعتداؤه على عبد الله جمعة لاعب الزمالك بالضرب بـ"الشلوت" عقب استفزاز جمعة لجماهير الأهلى والاحتفال أمامهم.
ولم يكتف كهربا بالاعتداء على لاعبى الزمالك بل تطور الأمر وقام بتحطيم الأيس بوكس الخاص بفريقه إلى جانب قيامه بإطلاق وابل من السباب بصوت عال وقت تدخل المتواجدين فى الملعب من أجل تهدئته.
شلوت عاشور
حصل إمام عاشور لاعب نادى الزمالك على عقوبة الإيقاف حتى نهاية الموسم بعد قيامه بركل حاوي الأهلي وليد سليمان بعد نشوب خناقة بين لاعبي الفريقين.
ورغم أن لاعب الزمالك كان ضمن بدلاء الفارس الأبيض إلا أنه عقب إطلاق الحكم النرويجي أودفار صافرة النهاية ونشوب الأزمة شارك اللاعب فى خناقة اللاعبين وأظهرت كاميرات القنوات الفضائية قيام بالاعتداء على وليد سليمان عقب سقوط الأخير على الأرض.
فعل فاضح
محمود عبدالرازق "شيكابالا" لاعب نادى الزمالك حصل على عقوبة مخففة من جانب لجنة الانضباط بالإيقاف 8 مباريات فضلا عن تغريمه ماليا وذلك خلال الاجتماع الذى جرى مساء أمس السبت فى مقر الجبلاية بالجزيرة.
شيكا تعرض إلى وابل من السباب من الجماهير وضغوطات نفسية من بداية اللقاء رغم أنه لم يشارك سوى فى الدقائق الأخيرة من السوبر المصري عقب إطلاق حكم اللقاء صافرة النهاية قام بفعل فاضح سجلته الكاميرات وتم اتخاذ العقوبة الصادرة ضده.
إشارات مستفزة
تعرض الثلاثى عبدالله جمعة لاعب النادى الزمالك الى الإيقاف 3 مباريات وثنائى الأهلي النيجيري جونيور آجاى وياسر ابراهيم مباراتين عقب صدور إشارات مستفزة من جانبهم حيال جماهير قطبي الكرة المصرية بعد إنتهاء مباراة السوبر.
وعقب تسجيله هدف القوز فى ركلات الجزاء توجه عبدالله مسرعا متعمدًا إلى جماهير الأهلي للاحتفال مما أثارها فيما حاول ثنائى الأهلي آجاى وياسر ابراهيم إثارة جماهير الزمالك بتصرفات وإشارات تخالف الروح الرياضية.
cd مرتضى منصور
قامت لجنة الإنضباط بفحص الشكوى المقدمة من محمد فضل عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم ضد مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك لإدلائه بتصريحات تلفزيونية عقب المباراة تسيء لمجلس إدارة الاتحاد يوم 20 فبراير الحالي في أحد البرامج المذاع علي قناة نادي الزمالك والذي أرفق بشكواه أسطوانة مدمجة ( CD ) لهذه المداخلة شاهدته اللجنة.
وبناءا على هذه التصريحات اتخذت لجنة الانضباط فى الجبلاية قرارا بمعاقبة رئيس نادى الزمالك بمنعه من حضور المباريات 3 مباريات وتغريمه ماليا .
وكانت لجنة الانضباط والأخلاق قد اتخذت أمس القرارات الآتية:
إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
إيقــــاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.
إيقاف كل من: ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.
وبالنسبة للشكوى المقدمة ضد السيد / مرتضي منصور من مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم قررت:
منع السيد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه لإدلائه بتصريحات تلفزيونية عقب المباراة تسيء لمجلس إدارة الاتحاد وسبق معاقبته في واقعة مماثلة بذات الموسم الرياضي الحالي.
وبعد ما تقدم وإذا كان ما يهم الاتحاد المصري لكرة القدم أن يذكر الجميع أنه علي مسافة واحدة من جميع الاندية تحت لواء الاتحاد المصري لكرة القدم ويعمل الاتحاد علي المحافظة علي سمعة الكرة المصرية وعلي مصالح جميع الاندية واللاعبين بشكل متوازٍ دون أي تفرقة مهما كان نوعها لذا تعين إيضاح ما سبق.