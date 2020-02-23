5 مشاهد من سوبر الأهلي والزمالك.. فعل فاضح وبوكس وشلوت وcd وإشارات مستفزة

شهدت مباراة السوبر المصري التي جمعت بين النادي الأهلي وغريمه التقليدي نادي الزمالك وانتهت لصالح الأخير بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، مشاهد مؤسفة نالت استهجان الملايين من المتابعين وعشاق قطبي الكرة.





المشاهد المخزية تمثلت فى ضرب الشلوت والإشارات المستفزة الصادرة من قبل لاعبي قطبي الكرة المصرية، فضلا عن الفعل الفاضح الذى شاهده الملايين من محبي النادي الأهلى والزمالك فى مصر والوطن العربي.





صدى البلد يسلط الضوء على 5 مشاهد مؤسفة صاحبت لقاء السوبر المصري صدرت حيالها عقوبات من جانب لجنة الانضباط فى اتحاد الكرة.





بوكس كهربا

جاء إيقاف محمود عبدالمنعم "كهربا" لاعب النادى الأهلي حتى نهاية الموسم بعد أزمته مع طارق حامد ثم حازم إمام وقت المباراة ثم اعتداؤه على عبد الله جمعة لاعب الزمالك بالضرب بـ"الشلوت" عقب استفزاز جمعة لجماهير الأهلى والاحتفال أمامهم.



