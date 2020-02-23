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البيئة : المحميات الطبيعية أهم أداة لحماية التنوع البيولوجي .. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 07:48 م
البيئة
البيئة
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إبراهيم القادري
قال الدكتور أيمن حمادة مدير عام تنوع الأنواع والأجناس بوزارة البيئة، إن ملف المحميات الطبيعية يعتبر من أهم الملفات في الوزارة لأن المحميات الطبيعية هي الأداة الأهم لحماية التنوع البيولوجي . 


وأضاف أيمن حمادة خلال مداخلة هاتفية في برنامج اليوم المذاع علي قناه دى ام سى ، أن التنوع البيولوجي هو كل اشكال الحياة المتواجدة علي سطح الارض وهو ضرورى جدا للسياحة المختلفة .


وأوضح أن هناك برنامج في وزارة البيئة يسمى برنامج السياحة في المحميات الطبيعية .


وتابع أيمن حمادة ، أن الوزارة منذ فترة وهي تعمل على تطوير البنية التحتية ومراكز الزوار الخاصة بالمحميات الطبيعية  لجذب السياحة لها .


واستكمل أن وزارة البيئة لديها ايضا برنامج لرفع كفاءة وتأهيل المرشدين السياحيين حتى يستطيعوا العمل كمرشدين بيئيين.

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