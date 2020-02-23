تعلمي كيفية تنسيق الجاكيت الجلد مع ملابسك .. صور

يعد الجاكت الجلد من الأزياء التى تسيطر على موضة شتاء 2020، كما انه من المقتنيات الأساسية في خزينة كل فتاة، ويتميز الجاكت الجلد بأنه متعدد التصميمات التى تتماشى مع مختلف الأجسام، كما أنه يتناسب مع العديد من قطع الملابس والألوان الأخرى.





ويعتبر الجاكت الجلد من القطع الشتوية التي تضفى على الملابس نوعا من الأناقة والجمال، كما انه يتناسب مع جميع الخروجات خلال اليوم، وله اكثر من طريقة.





كما انه يتسم بالزي الرسمي، أو العصري والكاجوال، كما يمكنك حضور به بعض المناسبات والسهرات، مع اضافه بعض الاكسسوارات، والقطع الشتوية الأنيقة،وانتعال حذاء مناسب.

وإليكم الصور التالية لتنسيق الجاكت الجلد مع الملابس وتجديد من مظهرك..