عبد الرحمن أحمد يقترب من المليون بـ "بنده عليكي"

اقترب المطرب الشاب عبدالرحمن أحمد من خلال أحدث أغانيه بعنوان "بنده عليكي" من المليون مشاهدة، بعد طرحها بأيام على مواقع التواصل الاجتماعي واليوتيوب.

ونالت الأغنية إعجاب رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وتصدرت ضمن قائمة الفيديوهات الرائجة على الفيسبوك.





أغنية "بنده عليكي" غناء عبدالرحمن أحمد، وكلمات الشاعر عبد العزيز حافظ، وألحان مصطفي سليمان، وتوزيع موسيقي محمود خميس، ومزيكا البيت بوكس "زياد ديدو”.





الجدير بالذكر أن آخر اعمال المطرب الشاب "عبدالرحمن أحمد" أغنية تحمل عنوان "همسك الدافي"، والتي حققت نجاحا كبيرا وقت طرحها.



