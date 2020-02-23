فعاليات في الأزهر.. الإمام الأكبر يستقبل وفد الإعلاميين الأفارقة.. ويؤكد: الإعلام يتحمل مسئولية في النهوض بالقارة.. ويدين الهجوم على مقهيين بألمانيا ..و«البحوث الإسلامية» يختتم فعاليات صناعة الفتوى

شيخ الأزهر: العالم بحاجة للكثير من الجهد لإشاعة السلام والعيش المشترك

البحوث الإسلامية: مصر شريان الحياة وأزهارها مصدر إشعاع للعلم والتوعية

وكيل الأزهر: الإسلام رفَع من شأن الطب ومكانته لما يترتب عليه من نفعِ للإنسان

شهدت مشيخة الأزهر الشريف وقطاعات الأزهر، خلال الأسبوع الجاري، عدة أحداث وفعاليات مهمة، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر د.أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، وفد من الإعلاميين والصحفيين الأفارقة، بمقر مشيخة الأزهر الشريف.

وقال فضيلة الإمام الأكبر، إن الإعلام عليه مسؤولية كبيرة في النهوض بالقارة السمراء، والمساهمة في تخفيف وتيرة العنف والتطرف ورفع مستوى الوعي بمخاطرهما لدى شعوب القارة، مشددًا على أن الأزهر يقوم بدوره في أفريقيا انطلاقا من واجبه تجاهها.

وأضاف فضيلته، أن الإعلام أهم مؤسسة تسهم في إنقاذ الشعوب حال الالتزام بالأخلاقيات الإعلامية المهنية، مشيدا بعدد من التجارب الإيجابية التي ساعدت على تشكيل رأي عام مستنير وكان للإعلام دورا رئيسا فيها، وعلى العكس يمكنه الإسهام في تدمير الشعوب ونشر الخراب حال انحرافه عن المهنية والأخلاقيات.

وأوضح الإمام الأكبر، أن الأزهر يقوم بواجبه تجاه القارة الأفريقية، حيث يستقبل ما يزيد على خمسة آلاف طالب أفريقي ويرسل العديد من القوافل الطبية والإغاثية لتقديم المساعدات اللازمة لشعوب القارة، إضافة إلى تدريب الأئمة الوافدين وإرسال الكثير من أبنائه كمبعوثين لنشر سماحة الإسلام ووسطيته بدول القارة.

من جانبهم، أعرب أعضاء الوفد عن سعادتهم باستقبال فضيلة الإمام لهم، مؤكدين اعتزازهم بالأزهر وإمامه الأكبر، وتمسكهم بهويتهم الأفريقية، مطالبين بأن يكون للأزهر منصات إعلامية بكافة اللغات تسهم في تعزيز جهود الأزهر في مكافحة التطرف ونشر السلام في أفريقيا والعالم.

استقبل فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الأربعاء الماضي، وفدًا من المشاركين بمؤتمر "من حرية العبادة إلى حرية الدين والمعتقد" الذي نظمته السفارة الإيطالية أمس الثلاثاء بمشاركة ممثل عن مؤسسة الأزهر الشريف وممثل عن الكنيسة الأرثوذكسية، وعدد من المفكرين والمثقفين والأكاديميين.

وقال الإمام الأكبر، إن العالم بحاجة إلى الكثير من الجهد؛ لإشاعة السلام العالمي والعيش المشترك، مؤكدًا إيمانه بأن الحل يكمن في التقاء قادة الأديان معًا.

وحذر من الآثار السلبية للتباعد بين قادة الأديان؛ لأن هذا التباعد سيوحي باستحالة تحقيق السلام والتعايش بين أتباعهم.

وأعرب الأزهر الشريف عن إدانته الشديدة للهجوم الإرهابي على مقهيين لهما طابع شرقي بمدينة هاناو الألمانية الأربعاء الماضي، مما أدي إلى مقتل 11 شخصًا وسقوط عدد من المصابين، وقد عثرت الشرطة على جثة مرتكب الحادث وخطاب يعترف فيه بجريمته النكراء، ومقطع فيديو نشره قبل ارتكاب الجريمة عبَّر فيه عن أفكاره اليمينية المتطرفة، وكراهية المهاجرين والعرب والمسلمين.

وأكد الأزهر الشريف أن هذه الجريمة النكراء إرهابٌ موجَّه من قبل اليمين المتطرف، وأن أي توصيفات أخرى لهذه الجريمة تهون من وحشية القاتل هي توصيفات عنصرية تبرر القتل وتخدم جماعات العنف والإرهاب، مشددًا على أن اليمين المتطرف خطر يهدد العالم ولا تقل جرائمه بشاعة عن إرهاب «داعش».

وقدم الأزهر التعازي لأهالي الضحايا داعيا للمصابين بالشفاء العاجل، ومشددا على ضرورة مكافحة إرهاب اليمين المتطرف الذي ينمي خطاب الكراهية ويستبيح الدماء ويقف حجر عثرة أمام تحقيق الأمن والسلام العالمي، ويعرقل عملية الاندماج والوئام داخل المجتمعات.

وافتتح الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، الخميس الماضي، فعاليات المؤتمر العلمي الأول (الجديد في تشخيص أمراض وأورام الجلد) الذي ينظمه قسم الجلدية بكلية الطب بفرع البنات جامعة الأزهر، بالتعاون مع الجمعية المصرية لباثولوجيا الجلد، وذلك بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

حضر افتتاح المؤتمر الخبير العالمي فيليب ماكي (الذي يعد من أكبر أساتذة باثولوجي الجلد في العالم)، والتي تعد هذه المرة الأولى التي يشارك فيها في الوطن العربي وأفريقيا، والخبير العالمي جيراد جاردنر، أستاذ في جامعة أركنساس ومدير برنامج زمالة باثولوجي الجلد الذي يعد من أوائل من استعملوا مواقع التواصل الاجتماعي في تعليم الباثولوجي، والدكتور ضياء الدين كامل رئيس قسم الباثولوجي في جامعة انجلاراسكن بإنجلترا وعضو مجلس إدارة الجمعية، والدكتور طارق سلمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث والدكتورة نييرة مفتاح عميدة كلية طب البنات، ولفيف من كبار أساتذة الطب وخبراء مجال الجلدية على مستوى العالم.

وفي بداية كلمته بالمؤتمر أعرب الشيخ صالح عباس، عن خالص اعتزازه وتقديره للأطباء والخبراء المشاركين بالمؤتمر، ولطلاب كلية طب البنات بجامعة الأزهر، ناقلًا لهم تحيات الإمام الأكبر د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، داعيًا المولى أن يوفقَهم لخيرِ الإنسانية جمعاء.

وأكد أن الإسلام دينٌ يدعو إلى التوكلِ على الخالقِ سبحانه وتعالى، ويُوجهُ القلوبَ إلى تفويضِ الأمورِ إليه في كل حال؛ لكنه لم يُهملْ النظرَ في الأسبابِ وارتباطِها بمسبباتِها، موضحًا أن الطبُّ من الأسبابِ التي أَذِنَ الإسلامُ في تعاطيها، وهو من أشرفِ الصناعاتِ؛ لما يترتبُ عليه من نفعِ للإنسان.

وأوضح وكيل الأزهر أن الإسلام رَفَعَ من شأنِ الطبِّ ومكانته، فأَذِنَ في تركِ بعضِ الفرائضِ متى كان القيامُ بها يؤثرُ على صحة الإنسان، فأباحَ التيممَ بدلًا من الوضوءِ والغُسلِ، وأَذِن للمريضِ والمسافرِ بتركِ الصومِ المفروضِ، وحَرَّمَ مباشرةَ الحائضِ لما يترتبُ على ذلك من مضارَّ، وغيرُ ذلك مما يؤكدُ مكانةَ الطبِّ العاليةِ ورِفعَةَ علمائِه.

وقال د. سعيد عامر الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بمجمع البحوث الإسلامية: إن الله تفضل على مصرنا الحبيبة بالكثير من النعم وعلى رأسها نعمة الأمن من الخوف، كما تفضل عليها بنعمة الأزهر الشريف الذي كان ولا يزال قبلة الباحثين عن الوسطية يقصده الجميع للنيل من علم شيوخه الأجلاء.

أضاف خلال كلمته بمؤتمر وعظ أسوان والذي يعقد بعنوان: "دور منطقة وعظ أسوان في المشاركة الإيجابية" أن الأزهر على مر تاريخه ورجاله دائما مهمومين بما يهم الناس فكلما كان لهم حاجة كانوا يلجأون إلى علماء الأزهر فلو كان للزمان كتابا لكان عنوانه "الأزهر الشريف"، فإذا كانت مصر النيل مصر شريان للحياة فالأزهر الشريف مصدر إشعاع للعلم والثقافة والتوعية.

أوضح أن مجمع البحوث الإسلامية كأحد مؤسسات الأزهر الشريف يعنى دائما بوعي الناس ويعمل من خلال مناطق الوعظ التابعة له على حمايتهم من كل غزو فكري ينشر السلبية بين الناس ويدعوا لهدم الأوطان، كما أن لوعاظه وواعظاته دور عظيم في التوعية الأسرية والعمل المستمر على حل المشكلات المجتمعية.

اختتم مجمع البحوث الإسلامية ورشة العمل الخامسة لأعضاء لجان الفتوى الفرعية بالمحافظات للتدريب على الفتوى العملية وصناعة الفتوى، وذلك بمقر لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر الشريف، لتدريبهم على التعامل مع النصوص الشرعية، وصناعة الفتوى، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب- شيخ الأزهر الشريف.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية د. نظير عياد إن المجمع يعمل على تكثيف البرامج التدريبية والتأهيلية ‏لوعاظ وواعظات الأزهر الشريف، لدعم الدور الدعوي والتوعوي الشامل الذي يتطلبه الواقع المعاصر، والاهتمام بتنمية المهارات ‏العلمية والشخصية التي تساعدهم في مختلف الفعاليات التي ينظمها ‏الأزهر الشريف، وتؤهلهم للرد على الاستفسارات اليومية الواردة إليهم سواء في لجان الفتوى أو في القوافل الدعوية والحملات التوعوية.

أضاف عياد أن ورش العمل تعقد في لجنة الفتوى الرئيسة بالجامع الأزهر، ويستعرض من خلالها أعضاء اللجنة مع المتدربين الأسئلة الأكثر ورودا، كما يتم إشراكهم في التعامل مع المستفتين.

وأوضح الأمين العام أن الورش تستهدف أيضًا بيان الأحكام الشرعية في كثير من المعاملات المعاصرة وتأصيلاتها الشرعية والفقهية في ضوء اختلاف الحال والزمان والمكان والعرف.