اقنراح برلماني لـ ضم مدينة السادات تنظيميا لمحافظة المنوفية

قدمت النائبة سماح سعد، عضو لجنة القوي العاملة، بمجلس النواب، اقتراحا برغبة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب موجهه للجنة الإقتراحات والشكاوي، بشأن ضم مدينة السادات تنظيميا لتتبع محافظة المنوفية بدلا من تبعيتها للمجتمعات العمرانية.





أضافت "سعد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن مدينة السادات تمتلك كافة المرافق العامة وتشهد مشروعات كبيرة، إضافة إلي وجود مصانع ذو ثقل فلابد من إدراجها تحت محافظة المنوفية وذلك بإعتبارها الظهير الصحراوي لها.



