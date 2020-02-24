AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

اقنراح برلماني لـ ضم مدينة السادات تنظيميا لمحافظة المنوفية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:01 ص
محافظة المنوفية
محافظة المنوفية
Advertisements
القسم السياسي
قدمت النائبة سماح سعد، عضو لجنة القوي العاملة، بمجلس النواب، اقتراحا برغبة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب موجهه للجنة الإقتراحات والشكاوي، بشأن ضم مدينة السادات تنظيميا لتتبع محافظة المنوفية بدلا من تبعيتها للمجتمعات العمرانية.

أضافت "سعد" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، أن مدينة السادات تمتلك كافة المرافق العامة وتشهد مشروعات كبيرة، إضافة إلي وجود مصانع ذو ثقل فلابد من إدراجها تحت محافظة المنوفية وذلك بإعتبارها الظهير الصحراوي لها.

وأشارت النائبة إلي أن، الدولة تعيش طفرة إقتصادية في وقتنا هذا،لذلك يجب الأهتمام بالمدن العمرانية الصناعية من خلال التسويق لها وذلك لجذب المستثمرين بشكل أفضل مما يضخ أموالا تزيد من الإيرادات العامة للدولة.
Advertisements

ترشيحاتنا

لم نقدم أي لقطات.. رد محرج من رئيس قنوات أبوظبي الرياضية على لجنة الانضباط بعد عقوبات السوبر

أنا مش مصدق.. شاهد صدمة أحمد فهمي بعد رحيل عمرو فهمي

صاحب مطعم شهير يهدد الفنان محمد رمضان لهذا السبب.. تفاصيل

سيبكم من السوبر.. أحمد موسى: الأهلي يعيش عصره الذهبي.. فيديو

هجوم شديد على ريهام سعيد بعد صورة حريق ابنها.. والأخيرة ترد

محامي الطيار أشرف أبو اليسر يفتح النار على محمد رمضان من جديد ..فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

نيسان تحتل أقوى المراكز في سباقات Formula E بفريقها e.dams