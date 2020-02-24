تحرك برلماني عاجل بشأن تدهور الخدمة العلاجية لمستشفى بالإسكندرية

قدمت إلهام المنشاوي عضو لجنة الصحة بالبرلمان، طلب إحاطة للدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب موجهه للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، بشأن تدهور مستوى الخدمة العلاجية بمستشفى الماترنتية التابعه للمؤسسه العلاجيه بالاسكندريه بسبب مشاكل فى تشغيل المستشفى بالشكل الأمثل والمناسب لضعف الامكانيات لتقديم الخدمة العلاجية، وذلك من خلال عدم تشغيل معمل المستشفى المجهز والمتوقف العمل به منذ 8 اشهر وجميع التحاليل تتم خارج المستشفى.





كما أضافت "المنشاوي" في تصريحات خاصة لـ"صدي البلد"، وجود تراخي وقصور في الشعور بالمسؤلية الإجتماعية تجاه المرضي حيث ظهر ذلك في عدم تشغيل قسم العناية المركزة الذى تم تجهيزها بالكامل المجهز و تم إفتتاحه منذ2018، و إنخفاض عدد العمليات نتيجه لارتفاع الأسعار ونقص الاطباء وخصوصا التخدير، عدم تشغيل معمل المستشفى المجهز والمتوقف العمل به منذ 8 اشهر وجميع التحاليل تتم خارجها، وتوقف خدمة المستشفي ليلا.

وأشارت النائبة إلي أن، هناك حالة من اللامبالة تعم علي إدارة المستشفي، عدم وجود تمريض بالعدد الكافى وعدم فتح 4 فصول تمريض تم تجهيزهم بالفعل و أرتفاع الأسعار بشكل مبالغ فيه تصل الدرجة الثالثة 3000 جنيه رغم تدنى الخدمة العلاجية وعدم تشغيل، عيادة الأطفال المجهزة بالإستقبال و استغلالها الاستغلال الامثل و نقص فى المستلزمات والمواد الكيماوية علاوة علي توقف جميع المصاعد بالمستشفى



