بدون أدوية.. نوع مهمل من البذور يخلصك من الكوليسترول

إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد



. أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون المكسرات أقل عرضة للإصابة بالسمنة لأحتوائها على دهون صحية لفقدان الوزن.





2. بذور شيا

28 جراما من بذور شيا تحتوي على حوالي 9 جرامات من الدهون الجيدة لصحة القلب ، كما تحتوي هذه البذور أيضًا على دهون جيدة لفقدان الوزن





3. بذور الكتان