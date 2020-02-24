بدون أدوية.. نوع مهمل من البذور يخلصك من الكوليسترول

هل تبحثين عن حيل سريعه لحرق الدهون بمكنك الإعتماد على مجموعه الأطعمه التالية لحرق ونسف دهون البطن بسرعة غير متوقعة
إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد
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1. المكسرات
. أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون المكسرات أقل عرضة للإصابة بالسمنة لأحتوائها على دهون صحية لفقدان الوزن.
2. بذور شيا
28 جراما من بذور شيا تحتوي على حوالي 9 جرامات من الدهون الجيدة لصحة القلب ، كما تحتوي هذه البذور أيضًا على دهون جيدة لفقدان الوزن
3. بذور الكتان
تمتلئ هذه البذور بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف الصحية كذلك يساعد محتوى الألياف في بذور الكتان على تعزيز فقدان الوزن ويساعد أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة.