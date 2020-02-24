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مرأة

بدون أدوية.. نوع مهمل من البذور يخلصك من الكوليسترول

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:01 ص
كوليسترول
كوليسترول
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لمياء الياسين
هل تبحثين عن حيل سريعه لحرق الدهون بمكنك الإعتماد على  مجموعه الأطعمه التالية لحرق ونسف دهون البطن بسرعة غير متوقعة
إليك أبرزها يقدمها موقع برايت سايد
. أظهرت الدراسات أن الأشخاص الذين يستهلكون المكسرات  أقل عرضة للإصابة بالسمنة لأحتوائها على  دهون صحية لفقدان الوزن.

2. بذور شيا
28 جراما من بذور شيا تحتوي على حوالي 9 جرامات من الدهون الجيدة لصحة القلب ، كما تحتوي هذه البذور أيضًا على دهون جيدة لفقدان الوزن 

3. بذور الكتان
تمتلئ هذه البذور بأحماض أوميجا 3 الدهنية والألياف الصحية كذلك يساعد محتوى الألياف في بذور الكتان على تعزيز فقدان الوزن ويساعد أيضًا في تقليل مستويات الكوليسترول المرتفعة.
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