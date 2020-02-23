محامي الطيار أشرف أبو اليسر يفتح النار على محمد رمضان من جديد ..فيديو

محامى الطيار أشرف أبو اليسر، النار على الفنان محمد رمضان، مؤكدًا أنه لم يقدر حجم الأضرار المادية الجسيمة التي لحقت بالطيار إضافة إلى الإضرار بجميع المحيطين به. فتح مجدى حلمى





وأضاف مجدي حلمي ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الفنان محمد رمضان لم يقدر حجم المشكلة التي ارتكبها في حق الطيار.









وأوضح مجدي حلمي ، أن بناءً على قانون 175 لسنة 2018 الخاص بمواقع التواصل الاجتماعى يمكن أن يتم حبس الفنان محمد رمضان.









وتابع مجدي حلمي ، أن هذا القانون صدر بناءً على التعديات التي تحدث بمواقع التواصل الاجتماعى وتصل مدة الحبس إلى 5 سنوات.







