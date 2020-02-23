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حوادث

استمرار حبس المتهمين بالاشتراك في أنشطة جماعة إرهابية

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:05 م
محاكمة
محاكمة
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محمد عبدالله
قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس  كلا من " حسام.ص" و" أحمد .م" و"رضوي.م"  في اتهامهم بمشاركة أنشطة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

وأسندت النيابة للمتهمين في القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، وتلقى تمويل والاشتراك في اتفاق جنائي، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.
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