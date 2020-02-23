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توك شو

«مصر تصنع سلاحها».. تفاصيل المركبة مدرعة ST-100.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:02 م
المركبة مدرعة ST-100.
المركبة مدرعة ST-100.
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كـريـم الـخـطـيـب
عرضت قناة «إكسترا نيوز» فيديو بعنوان «مصر تصنع سلاحها»، لعرض تفاصيل المركبة مدرعة ST-100.

وجاءت مواصفات الفنية والعملياتية للمركبة مدرعة «ST-100» كالتالي: الطول 6.45 متر، والعرض 2.63 متر، والارتفاع 3.8.متر، والوزن 14500 كجم.

وتصميم المركبة مدرعة «ST-100» مصري 100%، تعمل بنظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توجيه رباعي العجلات، والسرعة القصوى على الطريق من 100 إلى 115 كم/ ساعة.

أما عن «أنظمة الحماية والتسليح» فهي مضادة للكمائن والألغام، و توفر حماية ممتازة ضد كل من التهديدات الباليستية والانفجارية، ويمكن أيضا دمج مجموعة واسعة من الميزات الإضافية عليها أثناء مرحلة التصنيع.

كما تتميز المركبة مدرعة «ST-100» بقاذفات قنابل الدخان، وحماية مقصورة الطاقم للدروع، ونظام الكشف على القناصة مثبتا على السطح، وبها أنظمة أليه لإخماد الحرائق، ومزودة بكاميرات أمامية وخلفية ونظام رؤية ليلية ونهارية للسائق.
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