«مصر تصنع سلاحها».. تفاصيل المركبة مدرعة ST-100.. فيديو

عرضت قناة «إكسترا نيوز» فيديو بعنوان «مصر تصنع سلاحها»، لعرض تفاصيل المركبة مدرعة ST-100.





وجاءت مواصفات الفنية والعملياتية للمركبة مدرعة «ST-100» كالتالي: الطول 6.45 متر، والعرض 2.63 متر، والارتفاع 3.8.متر، والوزن 14500 كجم.





وتصميم المركبة مدرعة «ST-100» مصري 100%، تعمل بنظام الفرامل المانعة للانغلاق، ونظام توجيه رباعي العجلات، والسرعة القصوى على الطريق من 100 إلى 115 كم/ ساعة.





أما عن «أنظمة الحماية والتسليح» فهي مضادة للكمائن والألغام، و توفر حماية ممتازة ضد كل من التهديدات الباليستية والانفجارية، ويمكن أيضا دمج مجموعة واسعة من الميزات الإضافية عليها أثناء مرحلة التصنيع.





كما تتميز المركبة مدرعة «ST-100» بقاذفات قنابل الدخان، وحماية مقصورة الطاقم للدروع، ونظام الكشف على القناصة مثبتا على السطح، وبها أنظمة أليه لإخماد الحرائق، ومزودة بكاميرات أمامية وخلفية ونظام رؤية ليلية ونهارية للسائق.