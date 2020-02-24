وكيل لجنه الاتصالات: قانون حماية البيانات الشخصية يحد من النصب الإلكتروني

قال النائب أحمد بدران البعلي وكيل لجنة الإتصالات و التكنولوجيا بمجلس النواب، أن البرلمان وافق اليوم مبدئيًا على قانون حماية البيانات و المعلومات الشخصية للمستخدمين وتنفيذ المادة الـ6 من قانون الحماية ويتم التنسيق بين وزارة الإتصالات و البنك المركزي لتطبيق القانون بشكل رسمي و صحيح.





أضاف البعلي في تصريحات "لـ"صدى البلد، أن القانون النهائي سيصدر بشكل رسمي اليوم الإثنين 24 فبراير بموافقة رئيس مجلس النواب على عبدالعال ومباشرة العمل بين وزارة الإتصالات و البنك المركزي لحماية الحسابات البنكية.





أشار النائب أن القانون يهدف إلى حماية البيانات الشخصية للمستخدمين على شبكات التواصل و الشراء الإلكتروني وفرض رقابة على الشركات الوهمية و سيطرة على شائعات وحالات النصب والإحتيال في فيسبوك.