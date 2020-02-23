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حوادث

تحرير طفل خطفه سائق بالقليوبية وطلب فدية مليون جنيه

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:13 م
حملة امنية
حملة امنية
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إبراهيم الهوارى

تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من تحرير طفل نجل تاجر سيارات خطفه سائق بسبب خلافات مالية مع والده وطلب فدية مليون جنيه مقابل اطلاق سراحه واخطرت النيابة فتولت التحقيق.


تلقى مأمور قسم قليوب بلاغا من "تاجر قطع غيار سيارات يبلغ من 51 مقيم دائرة المركز أنه عقب عودته لمسكنه اكتشف عدم تواجد ابنه "الذي يبلغ من العمر 11 طالبا" وبالاستعلام من زوجته أكدت خروجه للهو أمام مسكنهم منذ ساعتين وأثناء البحث عنه ورد إليه اتصال هاتفى من مجهول أبلغه خلاله المتصل بتواجد ابنه برفقته وطلب منه مبلغ مالى مليون جنيه كفدية لإطلاق سراحه.


تم تشكيل فريق بحث برئاسة اللواء علاء الدين سليم رئيس قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى بأمن القليوبية وتوصلت التحريات إلى وجود خلافات مالية بينه وبين (سائق يبلغ من العمر 47 والسابق اتهامه فى 3 قضايا مُقيم دائرة المركز) وأنه وراء ارتكاب الواقعة.


وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبطه والعثور على الطفل المختطف بمسكنه وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وأكد سابقة قيامه بشراء موتور سيارة من المُبلغ وعدم قيامه بإنهاء إجراءات الإفراج الجمركى ورفضه إسترجاع الموتور أو رد ثمنه له فعقد العزم على الانتقام منه بخطف ابنه.


وفى سبيل تنفيذ مخططه توجه إلى سكنه مستقلًا سيارته الملاكى بدون لوحات معدنية وشاهد الطفل المجنى عليه أثناء لهوه فقام باستدراجه بزعم التوجه رفقته إلى محل سكنه لإعطائه مبلغ مالى خاص بوالده لتوصيله إليه وقام باحتجازه، وعقب ذلك قام بشراء شريحة هاتف محمول والاتصال بوالد المجنى عليه ومساومته وتم بإرشاده ضبط الهاتف المحمول والشريحة والسيارة خاصته المستخدمين فى ارتكاب الواقعة.

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