السعدي vs الجنايني.. اللجنة تصدر عقوبات بدون دليل.. وقنوات أبو ظبي تضعها في ورطة

وتعجب يعقوب السعدي رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، من ما أكدته لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري في حيثيات عقوبات كأس السوبر المصري، بشأن الحصول على لقطات خاصة لأحداث اللقاء.





وأشار السعدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إلى أن كل ما يريده مسؤولو اتحاد الكرة تم عرضه على الهواء، بينما لم يتم تقديم أي صور أو لقطات أخرى للمواجهة.





وقال السعدي: "أندهش من إقحام اسم أبوظبي الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر".



