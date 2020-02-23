السعدي vs الجنايني.. اللجنة تصدر عقوبات بدون دليل.. وقنوات أبو ظبي تضعها في ورطة

وضع الاتحاد المصري لكرة القدم جماهير الكرة المصرية في حيرة شديدة، بعد تصريحات رئيس شبكة قنوات أبوظبي الرياضية يعقوب السعدي.
وتعجب يعقوب السعدي رئيس قنوات أبو ظبي الرياضية، من ما أكدته لجنة الانضباط باتحاد الكرة المصري في حيثيات عقوبات كأس السوبر المصري، بشأن الحصول على لقطات خاصة لأحداث اللقاء.
وأشار السعدي في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر، إلى أن كل ما يريده مسؤولو اتحاد الكرة تم عرضه على الهواء، بينما لم يتم تقديم أي صور أو لقطات أخرى للمواجهة.
وقال السعدي: "أندهش من إقحام اسم أبوظبي الرياضية في ما يدور من سجال حول عقوبات لاعبي الأهلي والزمالك بعد لقاء السوبر".
واختتم: "قولا واحدا لم نقدم أي لقطات أو صور أو شرائط لأي أحد عن المباراة أو ما حدث فيها ولم يطلب منا أحد هذا الطلب. ما تريدونه عرضناه على الهواء، ولسنا طرفا في الأحداث".
ومن قبله كان قد أصدر الاتحاد المصري لكرة القدم، بيانًا بخصوص ما تداولته معظم وسائل الإعلام المقروء والمرئي من تعليقات علي العقوبات الصادرة عن لجنة الانضباط بخصوص أحداث مباراة السوبر المصري التي جمعت فريقي الأهلي والزمالك بمدينة أبوظبي الإماراتية يوم 20 فبراير الحالي.
وقال الاتحاد في بيانه: إنه بعد اجتماع استثنائي مطول للجنة، حيث قامت بدراسة متأنية لكل التقارير والمذكرات والمواد الفيلمية التي قدمت لها رسميا ، وقد اطلعت اللجنة في هذا الصدد على تقارير كل من : حكم المباراة ، مراقب المسابقات ، ومنسق عام المباراة.
«كما اطلعت اللجنة على الأسطوانة المدمجة التي قدمها المدير التنفيذي للاتحاد والواردة رسميا من هيئة أبوظبي للإعلام القائمة بمهمة النقل التلفزيوني للمباراة، بالإضافة إلى "فلاشة" قدمها المنسق العام للمباراة وتتضمن مواد فيلمية التقطتها أيضا كاميرات الجهة الناقلة للمباراة ولم تقم
ببثها على الهواء لمشاهدي التلفزيون».
وقررت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعها اليوم بخصوص أحداث مباراة السوبر التي أقيمت يوم الخميس الماضي بين فريقي الأهلي والزمالك بالعاصمة الإماراتية أبو ظبي ما يلي على ضوء الاطلاع على تقرير حكم ومراقب ومنسق عام المباراة وشريط المباراة وما تلاها من أحداث والوارد من الشركة الناقلة للمباراة:
إيقاف كل من : محمود عبد المنعم ( كهربا) لاعب الأهلي وإمام عاشور لاعب الزمالك وأحمد زاهر إداري الزمالك حتى نهاية الموسم وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لكل منهم.
إيقاف محمود عبد الرازق (شيكابالا) لاعب الزمالك 8 مباريات وغرامة 100 ألف جنيه.
إيقاف عبد الله جمعة لاعب الزمالك 3 مباريات وغرامة 50 ألف جنيه.
إيقاف كل من ياسر إبراهيم وجونيور أجايي لاعبي الأهلي مباراتين وغرامة 50 ألف جنيه لكل منهما.
تغريم كل من ناديي الأهلي والزمالك 100 ألف جنيه.
منع مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك من المشاركة في أنشطة كرة القدم 3 مباريات وغرامة مالية 200 ألف جنيه.