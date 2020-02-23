5 وحدات.. وثيقة حصرية تكشف خطة الجماعة الإرهابية لإدارة الحرب الإلكترونية ضد مصر.. فيديو

عرض برنامج " الكبسولة " المذاع على قناة أكسترا نيوز وثائق أولية حول المنصات والوسائل الاعلامية التي استحدثتها القيادات التركية مركزها الاعلامي .









وأضافت أن الوثائق مقسمة إلى وحدات الوحدة الأولى سميت بالرصد والمتابعة وهي وحدة رصد معلومات وتعمل على تتبع القضايا التي يتم الاستفادة منها واعادة تدويرها حتى يقوموا باستهداف الدولة المصرية .









وأوضحت أن الوحدة الثانية هي وحدة التحليل السياسي وهي متعاونة مع وحدة الرصد ووحدة المتابعة .









وتابعت أن الوحدة الثالثة هي وحدة التخطيط والتي تتعامل مع التنظيم الدولي بشكل مباشر .









واستكملت أن الوحدة الرابعة هي وحدة الخطاب وتعمل علي تجميع كل القضايا التي يمكن العمل عليها واستخراج منها بيانات مغلوطة ويقومون بعمل الكثير من المصائب من خلالها .







