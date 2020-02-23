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توك شو

5 وحدات.. وثيقة حصرية تكشف خطة الجماعة الإرهابية لإدارة الحرب الإلكترونية ضد مصر.. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 09:07 م
الوثيقة
الوثيقة
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إبراهيم القادري
عرض برنامج " الكبسولة " المذاع على قناة أكسترا نيوز وثائق أولية حول المنصات والوسائل الاعلامية التي استحدثتها القيادات التركية مركزها الاعلامي .


وأضافت أن الوثائق مقسمة إلى وحدات الوحدة الأولى سميت بالرصد والمتابعة وهي وحدة رصد معلومات وتعمل على تتبع القضايا التي يتم الاستفادة منها واعادة تدويرها حتى يقوموا باستهداف الدولة المصرية .


وأوضحت أن الوحدة الثانية هي وحدة التحليل السياسي وهي متعاونة مع وحدة الرصد ووحدة المتابعة .


وتابعت أن الوحدة الثالثة هي وحدة التخطيط والتي تتعامل مع التنظيم الدولي بشكل مباشر .


واستكملت أن الوحدة الرابعة هي وحدة الخطاب وتعمل علي تجميع كل القضايا التي يمكن العمل عليها واستخراج منها بيانات مغلوطة ويقومون بعمل الكثير من المصائب من خلالها . 


واشارت الى ان الوحدة الخامسة هي وحدة مسئولة عن طريق تحديد زاوية التناول وبيئة المعالجة .
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