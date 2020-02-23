إسرائيل تستعد لترحيل 1600 كوري جنوبي بعد انتشار عدوى كورونا

قال مراسل قناة "سكاي نيوز"، إن السلطات الإسرائيلية تستعد لترحيل نحو 1600 سائح كوري جوا إلى بلدهم خوفا من انتشار فيروس كورونا.





فيما قالت هيئة المطارات الإسرائيلية إن حوالي 180 كوري جنوبي كانوا عائدين إلى بلادهم يوم الأحد بعد أن تقطعت بهم السبل في إسرائيل عندما أوقفت إسرائيل الرحلات الجوية بين البلدين بسبب المخاوف من تفشي فيروس كورونا.





وقالت إسرائيل في وقت متأخر يوم السبت إنها ستمنع السفر من كوريا الجنوبية وإليها بعد تصاعد حالات الإصابة بفيروس كورونا هناك.





تزامن ذلك مع أنباء مفادها أن مجموعة من الحجاج الكوريين الجنوبيين، تبين أن 9 منهم أثبتت إصابتهم بالفيروس، قاموا بجولة في بعض المواقع الأكثر شعبية في البلاد في وقت سابق من هذا الشهر، مما أثار مخاوف من تفشي المرض في الأراضي المحتلة.





مع خيارات الرحلات المحدودة ، لم يكن من الواضح كيف سيعود السياح إلى بلادهم بعد إلغاء رحلتهم الأصلية. وقالت متحدثة باسم هيئة المطارات أن الجميع باستثناء 47 غادروا البلاد بالفعل في رحلات غير مباشرة ومن المقرر أن يغادر الباقون في وقت لاحق يوم الاحد.



