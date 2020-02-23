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تعليم

تتويج طلاب الأقصر بـ ٩ ميداليات متنوعة في مسابقة ألعاب القوى.. صور

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:48 م
طلاب الاقصر
طلاب الاقصر
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شمس يونس
فاز طلاب التربية الخاصة بالاقصر ب٩ ميداليات متنوعة فى ختام مسابقة العاب القوى لمدارس التربية الخاصة والتى اقيمت بالمدينة الشبابية بالاسكندرية وبحضور الدكتورة هالة عبدالسلام رئيس الادار ة المركزية لشئون التربية الخاصة.

 حصلت الطالبة شهد ايمن على ذهبية الوثب الطويل، و حصل الطالب محمد ربيع على ذهبية سباق ١٠٠ متر عدو، والطالب مصطفى راتب على ذهبية دفع الجلة بالاضافة الى ثلاث ميداليات فضية وثلاث ميداليات برونزية فى باقى العاب المسابقة .

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وقدم الشناوى عايد وكيل وزارة التربية والتعليم بالأقصر التهنئة لفريق الاقصر على التفوق وحصد هذا العدد من الميداليات كما ابلغهم تهنئة وتحيات المستشار مصطفى ألهم محافظ الاقصر مؤكدا على دعمه الكامل لذوى الاحتياجات الخاصة.
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