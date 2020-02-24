للبحث عن فرص استثمارية.. رجال الأعمال السعوديين يستقبلون وزيرة المالية الهندية

نظم مجلس الأعمال السعودي الهندي بالتنسيق مع سفارة الهند بالمملكة العربية السعودي، اليوم الأحد، لقاء بين وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان برجال أعمال سعوديين، واستعرضت وزيرة المالية الهندية خلال اللقاء الاقتصاد الهندي والعلاقات المتينة بين المملكة والهند.





وأشاد المهندس كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي ، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وبالخطوات التي تتخذها حكومة المملكة السعودية لتقوية العلاقات مع الهند على جميع الأصعدة، وكان آخرها إنشاء «مجلس الشراكة الإستراتيجية» يسانده تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الإستراتيجية.



