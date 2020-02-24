AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

للبحث عن فرص استثمارية.. رجال الأعمال السعوديين يستقبلون وزيرة المالية الهندية

الإثنين 24/فبراير/2020 - 12:01 ص
وزيرة المالية الهندية
وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان
Advertisements
مايكل عياد
نظم مجلس الأعمال السعودي الهندي بالتنسيق مع سفارة الهند بالمملكة العربية السعودي، اليوم الأحد، لقاء بين وزيرة المالية الهندية نيرمالا سيتارامان برجال أعمال سعوديين، واستعرضت وزيرة المالية الهندية خلال اللقاء الاقتصاد الهندي والعلاقات المتينة بين المملكة والهند.

وأشاد المهندس كامل المنجد، رئيس مجلس الأعمال السعودي الهندي، بالعلاقات المتميزة بين البلدين، وبالخطوات التي تتخذها حكومة المملكة السعودية لتقوية العلاقات مع الهند على جميع الأصعدة، وكان آخرها إنشاء «مجلس الشراكة الإستراتيجية» يسانده تمثيل وزاري أوسع يغطي مجالات العلاقات الإستراتيجية.

وأشار "المنجد" إلى تسهيل عمليات استخراج التأشيرات في البلدين، وإنها سهلت جميع أنواع السياحة، كما أعطت دفعًا كبيرًا لرجال الأعمال للبحث عن الفرص الاستثمارية في البلدين، خاصة أن الإصلاحات الكبيرة التي حصلت في المملكة قد جعلتها الوجهة المفضلة للمستثمرين الأجانب في الشرق الأوسط، مؤكدًا على ضرورة تقديم تسهيلات ومحفزات أكثر لرجال الأعمال السعوديين للاستثمار في الهند وتسهيل العراقيل التي تواجه المنتجات السعودية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رواج تجاري واستثماري .. إنشاء منفذ بري مباشرٍ يربط بين عمان والسعودية

السعودية تخصص أراض في 3 مناطق لإنشاء مراكز دولية للمعارض والمؤتمرات

برلماني: العلاقات المصرية السعودية أفشلت مخطط الفوضى في المنطقة

السعوديون قادمون.. إحلال 1.2 مليون وظيفة بالمواطنين في 2020

مجلس الغرف السعودية ينظم لقاء الأعمال السعودي - الموريتاني الأحد

الاجتماع الأول لفريق العمل السعودي الإماراتي المشترك يناقش تفعيل التعاون الاقتصادي والتجاري

ترشيحاتنا

إيران تكشف سر انتشار فيروس كورونا على أراضيها

5 أشياء تؤثر على أداء موتور عربيتك.. خلى بالك منها

مرتضى منصور يفجر مفاجأة حول عزل رئيس اللجنة الخماسية بـ اتحاد الكرة

ننشر صورة الخادمة المتهمة بتصوير فيديو "سيدة الحمام" بالطالبية

طبيب الغلابة ببنى سويف: مكنتش عايز تكريم من الإمارات

لم نقدم أي لقطات.. رد محرج من رئيس قنوات أبوظبي الرياضية على لجنة الانضباط بعد عقوبات السوبر

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

نيسان تحتل أقوى المراكز في سباقات Formula E بفريقها e.dams