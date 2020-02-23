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من يمتلك أدوات عمله له القيادة.. إنعام محمد علي: كنت تلميذة مجتهدة بعد دخولي عالم الإخراج الدرامي .. فيديو

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:54 م
المخرجة إنعام محمد
المخرجة إنعام محمد على
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كـريـم الـخـطـيـب
قالت المخرجة إنعام محمد على، إنها أول مخرجة للدراما في التلفزيون، موضحة أنها كانت تلميذة مجتهدة بعد دخولها عالم الإخراج الدرامي.

وأضافت «إنعام محمد على» خلال لقائها في برنامج «حديث المساء» المذاع على قناة «إم بي سي مصر» أنها كانت حريصة على السيطرة على كافة الأدوات الفنية حتى لا تفقد التحكم داخل الاستوديو.

وأشارت «إنعام محمد على» إلى أنه من المعروف انه قوي وحاد في تعاملة داخل الاستوديو ، مؤكدا أن من يمتلك أدوات عمله له القيادة وإنما المخرج الضعيف يفقد القيادة وهذا يظهر على الشاشة أمام المشاهد.

وأوضحت أنها دائما لديها شعور بالمسئولية أمام المشاهد، وتحاسب في كل كبيرة وصغيرة في كل عمل لخروج عمل فني يليق بالجمهور، مشددة على انها حريصة في تقديم كل جديد ومختلف.
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