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مرأة

أغرب علاج لتساقط الشعر وزيادة كثافته

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:01 م
صدى البلد
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ريهام قدري
تعاني الكثير من السيدات من تساقط الشعر، وقدم الدكتور  الصيدلي باهر السعيد علي قناة صدي البلد ببرنامج الكبسولة معلومات مذهلة عن  الشيكولاته الداكنة وعلاقتها بكثافة الشعر علاج تساقطه.


وقد يكون الحل لتساقط الشعر هو الشيكولاته الداكنة  والتي تحتوي علي نسبة كاكاو عالية وتحتوي علي الحديد والزنك والفسفور والماغنسيوم والمنجنيز ولذلك يعطي زيادة في حجم الشعر ويعمل علي تحسين الدورة الموية وونضمن كثافة حجم ونمو الشعر 


الشيكولاته الداكنة محاربة للجراثين والتهابات فروة الشعر التي تؤثر علي الشعر ، كما ان الشيكولاته الداكنة تعطي لمعان للشعر وخصوصا الشعر الخاف كما يمكن تطبيقه كماسك من خلال خلطها بالزبادي .

اواشار السعيد الي ان الشيكولاته الداكنة فوائدها لاتعد ولاتحصي وتحسن الذاكرة وتحافظ علي الوزن .
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