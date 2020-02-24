ورشة فنية بالرمل الملون «الجرانوليت» في ثقافة أسيوط

أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى وشهد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر اليوم الأحد، "ورشة جرانيوليت" قامت الفنانة ولاء محمد فرحات بالتحدث عن فن الجرانيوليت وأنواعه وألوانه المتعددة ثم تحدثت عن طريقة خلط وعجن الرمل بعدها بدأت فى تنفيذ تجربة واقعية ثم قاموا برسم بعض الاشكال المتنوعة على ورق الكارتون وقاموا بتحضير الرمل والتجسيم على أن تستمر فعاليات الورشة على مدار أياما متتالية.





وفي سياق متصل قدمت حفيظه سعد محمد ورشة للتفصيل والخياطة بعنوان "كيفية عمل قميص رجالى وتربون" وقامت المدربة بقص القماش على أن يستكمل العمل فى الورشة القادمة بجانب ورشة حكى قدمتها رانا خميس هاشم وذلك بقاعة النشاط لمجموعة من الاطفال وتم قراءة بعض القصص للأطفال ومناقشة الدروس المستفادة منها.





ويواصل قصر ثقافة الغنايم تقديم سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية للأطفال ضمن فعاليات برنامج الإبداع للطفل وبدأت فعاليات اللقاء بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة، وتقديم بعض الألعاب الترفيهية والعاب تجميع الأشكال والمكعبات، ومسابقة ثقافية للأطفال عن العالم أحمد زويل وتم طرح الأسئلة وتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية.



