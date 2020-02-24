AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

ورشة فنية بالرمل الملون «الجرانوليت» في ثقافة أسيوط

الإثنين 24/فبراير/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
Advertisements
جمال الشرقاوي
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط بإقليم وسط الصعيد الثقافى وشهد قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر اليوم الأحد، "ورشة جرانيوليت" قامت الفنانة ولاء محمد فرحات بالتحدث عن فن الجرانيوليت وأنواعه وألوانه المتعددة ثم تحدثت عن طريقة خلط وعجن الرمل بعدها بدأت فى تنفيذ تجربة واقعية ثم قاموا برسم بعض الاشكال المتنوعة على ورق الكارتون وقاموا بتحضير الرمل والتجسيم على أن تستمر فعاليات الورشة على مدار أياما متتالية.

وفي سياق متصل قدمت حفيظه سعد محمد ورشة للتفصيل والخياطة بعنوان "كيفية عمل قميص رجالى وتربون" وقامت المدربة بقص القماش على أن يستكمل العمل فى الورشة القادمة بجانب ورشة حكى قدمتها رانا خميس هاشم وذلك بقاعة النشاط لمجموعة من الاطفال وتم قراءة بعض القصص للأطفال ومناقشة الدروس المستفادة منها.

ويواصل قصر ثقافة الغنايم تقديم سلسلة من الانشطة الثقافية والفنية للأطفال ضمن فعاليات برنامج الإبداع للطفل وبدأت فعاليات اللقاء بتفقد الأطفال مكتبة الطفل وتم عمل ورشة حكى لقراءة بعض القصص ومناقشة الأهداف التي تحتويها ثم تفقدوا قاعة الهوايات والأنشطة، وتقديم بعض الألعاب الترفيهية والعاب تجميع الأشكال والمكعبات، ومسابقة ثقافية للأطفال عن العالم أحمد زويل وتم طرح الأسئلة وتنافس الأطفال على الإجابات الصحيحة وتم تكريم الفائزين بجوائز رمزية.

قدم القصر محاضرة تثقيفية ضمن برنامج نادى تكنولوجيا المعلومات بالقصر قدمتها ايمان على ابراهيم بعنوان "مبادئ تشغيل الحاسب الآلي البسيطة للأطفال" وشرح أساسيات الحاسب وكيفية تشغيلها، إضافة إلى ورشة فنية أقيمت لتعليم مبادئ الرسم البسيطة للأطفال وتم التعبير عن ما يحلو لهم واختتم اللقاء باغاني فردية وجماعية للموهوبين.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السينما الأفريقية تواصل إبداعاتها بفرع ثقافة أسيوط

اعرف بلدك وورش تمكين ثقافي وأنشطة موسيقية بثقافة القاهرة

أنشطة ثقافية وفنية متنوعة بثقافة المنوفية

بورش وحفل فني.. قصر ثقافة الإسكندرية يحتفل بالعام الميلادي الجديد

بأنشطة فنية وورش للأطفال .. ثقافة القاهرة تحتفل برأس السنة

ورش حكي ومناقشات للأطفال بثقافة أسيوط

ترشيحاتنا

مقتل ملاكم كيك بوكس شهير طعنا على يد عصابة مسلحة

سيبكم من السوبر.. أحمد موسى: الأهلي يعيش عصره الذهبي.. فيديو

أخبار الفن.. أشرف زكي يقاضي شقيق هيثم أحمد زكي.. عمرو سعد يعود لزوجته بعد الانفصال

محمد فضل يكشف كواليس مكالمته مع الخطيب بشأن عقوبات السوبر .. فيديو

دعاء قبل النوم بهذه الصيغة يمحو لك ذنوب بعدد ورق الشجر والرمال.. ردده 3 مرات

5 مشاهد من سوبر الأهلي والزمالك.. فعل فاضح وبوكس وشلوت وcd وإشارات مستفزة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

نيسان تحتل أقوى المراكز في سباقات Formula E بفريقها e.dams