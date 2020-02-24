بنك الإمارات المركزي: إلزام البنوك برفع التوطين إلى 40%

وأضاف البنك في بيان صحفي صادر عنه، أن العديد من المؤسسات المصرفية تبذل جهودا لتحقيق نسبة التوطين في القطاع، من خلال تقديم فرص وبرامج وظيفية للإماراتيين من الخريجين وأصحاب الخبرات، وغالبا

ما يُسأل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن تأثير تقليص عدد الموظفين في القطاع المصرفي والمالي على الاقتصاد والمستهلكين في الإمارات.