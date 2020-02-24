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اقتصاد

بنك الإمارات المركزي: إلزام البنوك برفع التوطين إلى 40%

الإثنين 24/فبراير/2020 - 01:01 ص
بنك الإمارات المركزي
بنك الإمارات المركزي
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وكالات
قال مصرف الإمارات المركزي أنه يواصل جهوده في توطين القطاع المصرفي، من خلال إلزام البنوك العاملة في دولة الإمارات، برفع نسبة التوطين إلى 40% خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وأضاف البنك في بيان صحفي صادر عنه، أن العديد من المؤسسات المصرفية تبذل جهودا لتحقيق نسبة التوطين في القطاع، من خلال تقديم فرص وبرامج وظيفية للإماراتيين من الخريجين وأصحاب الخبرات، وغالبا ما يُسأل مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن تأثير تقليص عدد الموظفين في القطاع المصرفي والمالي على الاقتصاد والمستهلكين في الإمارات.

 وأوضح "المركزي" نتابع عن كثب التطورات الأخيرة، بشأن تقليص عدد الموظفين في المؤسسات المالية والمصرفية في الدولة، لضمان أن تقليص الأيدي العاملة لا يؤثر سلبا على الامتثال الرقابي وسلوك السوق، مؤكدا أنه في ظل التغيرات المستمرة التي يشهدها قطاع الأعمال والتقدم التكنولوجي، تقوم البنوك بمراجعة خطط أعمالها، وقاعدة التكلفة والإيرادات، وإجراء التعديلات اللازمة في ضوء البيئة التنافسية سريعة التطور.
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