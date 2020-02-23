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ثقافة

زاهي حواس: متحف الغردقة يبرز جمال الحضارة المصرية ويعرض مجموعة آثار فريدة

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:35 م
متحف الغردقة يبرز
متحف الغردقة يبرز جمال الحضارة المصرية
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علاء المنياوي
أكد عالم المصريات الدكتور "زاهي حواس" أن متحف الغردقة المقرر إفتتاحه السبت المقبل، يعد أول متحف للآثار بمحافظة البحر الأحمر، ويأتي في إطار جهود وزارة السياحة والآثار لدمج الأنماط السياحية المختلفة في مصر خاصة الشاطئية والثقافية، لتقديم منتج متنوع للسائح.

وأشار حواس، إلى أن متحف الغردقة هو أول متحف في مصر يبنى بالشراكة مع القطاع الخاص، ويعرض أكثر من ألف قطعة أثرية متنوعة ويقوم سيناريو العرض الخاص بالمتحف على إبراز عناصر الجمال بصفة عامة في الحضارة المصرية عبر العصور.

وأضاف أن القطع الأثرية بالمتحف تتناول موضوعات الفن عبر التاريخ المصري، ويتم عرض مجموعة فريدة من الأعمال الفنية التي تمتاز بالتنوع والتناغم الفريد، وتشمل أدوات من الحياة اليومية كأدوات الصيد والحلي وأدوات الزينة وأدوات الطعام، والألعاب الرياضية كالصيد النيلي والبري، والآلات الموسيقية.

ويد متحف الغردقة أول متحف للآثار في محافظة البحر الأحمر، ومن أبرز المشروعات التى يتم تنفذها بالشراكة مع القطاع الخاص، التي حرصت الوزارة على الانتهاء منه ليكون احد مظاهر جذب السياحي، وتشجيع المصطافين على زيارة المتاحف خلال نزهتهم بالمناطق الساحلية ليساهم فى الترويج للآثار المصرية ونشر الوعي الاثري لدى ابناء المحافظة وزوارها.
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