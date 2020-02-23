حسين شلبي يكشف كواليس 34 سنة قضاها في بلاد الرافدين ..فيديو

قال عزت شلبي نجل شقيق الحاج حسنين شلبي العائد من العراق بعد 34 عامًا، إن عمه خرج عام 1986 إلى العراق وظل على تواصل مع أهله وأسرته حتى أوائل التسعينيات.





وأضاف عزت شلبي خلال اتصال هاتفي في برنامج "90 دقيقة" المذاع على قناة "المحور"، أن الأسرة فقدت تواصلها مع عمه وظل هو يتنقل في المحافظات العراقية وفقد كل أوراقه ومع مرور الزمن بدأ ينسى بياناته الشخصية وعنوان عائلته وانقطع عنه أي اتصال.





وأوضح عزت شلبي ، أن أحد أقاربه في العراق تعرف عليه، ونشر صورته على جروبات عبر فيس بوك التي يصل عدد أعضائها إلى 21 مليون شخص وتمكنا من الوصول إليه.





وفي ذلك الصدد قال الحسنين شلبي العائد من العراق، أنني لم أشترك في حرب العراق كما أنني أخاف من خيالي.





وتابع الحسنين شلبي، أنني كنت أعمل في بيع الشاي في الشارع كما أنني لم أكن أملك أى أموال للعودة لمصر ونسيت عنوانى.



