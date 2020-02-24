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حظك اليوم الاثنين 24 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

الإثنين 24/فبراير/2020 - 03:15 ص
حظك اليوم
حظك اليوم
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لمياء الياسين
يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، زنستعرض اليوم الاثنين 24- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.

وفيما يلي حظك اليوم الاثنين 24-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:

برج الحمل

مهنيا :
تشعر بتحسن كبير في امورك المالية هذه الفترة
عاطفيا :
علاقتك مع الحبيب جيدة هذه الفترة
صحيا :
عليك ان تكون اكثر اهتماما بصحتك هذه الفترة ولا تهمل الطعام
نصيحة برج الحمل :
ينصحك الفلك بالهدوء و التصرف بحكمة فيما يخص امور العمل

برج الثور

مهنيا :
عليك ان تكون اكثر انجازا حتي لا يتراكم عليك العمل
عاطفيا :
الحبيب يقف بجانبك فيما يخص مشاكل العمل و يعطيك بعض الحلول
صحيا :
قد تصاب بنزلة برد حاول ان تحافظ علي صحتك
نصيحة برج الثور :
ينصحك الفلك عليك ان تكون اكثر انجازا ولا تتكاسل عن اداء مهامك اليومية

برج الجوزاء

مهنيا ..
انت شخص مخلص لعملك مما يحعلك تعطي اكثر ويزيد من فرصة نجاحك
عاطفيا  :
لابد ان تتحدث مع الحبيب عما يزعجك ولا تترك الامور للايام
صحيا :
تعاني من بعض الالام في الاسنان
نصيحة برج الجوزاء :
ينصحك الفلك بالتركيز علي العمل ان كنت ترغب في  تحقيق المزيد من النجاح

برج السرطان

مهنيا ..
الوضع غير مستقر في العمل ، عليك الصمت والصبر في بعض الاحيان
عاطفيا :
التفرد لن يؤدي الي حسم الامور كما تتمني
صحيا :
صحتك تستحق منك بعض الاهتمام
نصيحة برج السرطان :
ينصحك الفلك عليك العمل علي حل مشاكل العمل


برج الاسد

مهنيا :
عليك ان تتحكم في انفعالاتك وتتقبل النقد من زملاء العمل
عاطفيا :
انت تتعامل مع الشريك بانانية وتفرض رايك عليه مما يجعله يشعر بالغضب
صحيا :
عليك ان تتحكم في انفعالاتك حتي لا تصاب بارتفاع ضغط الدم
نصيحة برج الاسد :
ينصحك الفلك بالهدوء و اعطاء الشريك فرصة للتعبير عن رايه
  برج العذراء

مهنيا :
انت قادر علي تحمل مسئوليات جديدة
عاطفيا :
حاليا علاقتك مع الحبيب قوية جدا
صحيا :
ابتعد عن العصبية وخليك هادئ
نصيحة برج العذراء :
ينصحك الفلك ان تحافظ علي علاقتك بالشريك حتي لا تبدء الخلافات من جديد

برج الميزان

مهنيا :
تحب ان تقوم بعملك علي اكمل وجه ولذلك تعمل علي تطوير مهاراتك في العمل
عاطفيا :
تنزعج من رد فعل الحبيب ولكن سرعان ما يزول الانزعاج بسبب حبك الكبير له
صحيا  :
انت ترهق نفسك في العمل
نصيحة برج الميزان :
ينصحك الفلك باخذ قسط كافي من الراحة فالعمل ليس كل شئ

 برج العقرب
مهنيت :
نجاح كبير ينتظرك في العمل
عاطفيا :
لا تفقد الثقة بالحبيب
صحيا :
عليك ان تكثر من تناول الخضروات و الفاكهة
نصيحة برج العقرب :
ينصحك الفلك بالتطوير من مهاراتك في العمل

مهنيا

تستطيع ان تعمل بجهد كبير اليوم
عاطفيا :
يوم سعيد برفقة الحبيب
صحيا :
عليك ان تخفف من ضغط العمل عليك
نصيحة برج القوس :
ينصحك الفلك بانجاز العمل الضروري و العاجل ولا تجعل الاعمال تتراكم عليك


 برج الجدي

مهنيا :
تفكر في اخذ اجازة للراحة من ارهاق العمل
عاطفيا :
الحبيب يحضر لك مفاجاة
صحيا :
تعاني من الارق
نصيحة برج الجدي :
ينصحك الفلك بعدم الافراط في التفكير وترك الامور الي حيث تمضي

 برج الدلو

مهنيا :
تحصل علي ترقية لمنصب اكبر وتزيد مسؤلياتك
عاطفيا :
عليك ان تتحدث اكثر مع الحبيب ولا تترك المشاكل بينكما تتراكم
صحيا :
عليك الاكثار من تناول الخضروات
نصيحة برج الدلو :
ينصحك الفلك بالتفكير جيدا قبل اتخاذ اي خطوة
  برج الحوت

مهنيا :
مهنيا: ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا ولا تعلن عن خططك وتجنب الأضواء.
عاطفيا :
لقمر الجديد في منزلك الثاني عشر مما يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل ويساعدك ذلك أن ترى الأمور بصورة أوضح.
صحيا :
عليك الاكثار من تناول الخضروات
نصيحة برج الدلو :
ينصحك الفلك بالتفكير جيدا قبل اتخاذ اي خطوة


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