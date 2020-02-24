حظك اليوم الاثنين 24 - 2 - 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والصحي والعاطفي

برج الجوزاء







مهنيا ..



ينصحك الفلك بالتركيز علي العمل ان كنت ترغب في تحقيق المزيد من النجاح





برج السرطان













برج الاسد







برج العذراء







برج الميزان







مهنيا :





برج العقرب



مهنيت :





مهنيا















برج الجدي







مهنيا :





برج الدلو





مهنيا :

برج الحوت







مهنيا :

مهنيا: ينصحك الفلك بحفظ الأسرار.. كن متحفظا ولا تعلن عن خططك وتجنب الأضواء.

لقمر الجديد في منزلك الثاني عشر مما يجعلك تميل اليوم نحو العزلة والتأمل ويساعدك ذلك أن ترى الأمور بصورة أوضح.

ينصحك الفلك بالتفكير جيدا قبل اتخاذ اي خطوة









يهتم كثيرون بمتابعة الأبراج والفلك، زنستعرض اليوم الاثنين 24- 2- 2020، توقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى.وفيما يلي حظك اليوم الاثنين 24-2- 2020 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، ونتعرف معًا على ما يحمله كل برج من أسرار:برج الحملمهنيا :تشعر بتحسن كبير في امورك المالية هذه الفترةعاطفيا :علاقتك مع الحبيب جيدة هذه الفترةصحيا :عليك ان تكون اكثر اهتماما بصحتك هذه الفترة ولا تهمل الطعامنصيحة برج الحمل :ينصحك الفلك بالهدوء و التصرف بحكمة فيما يخص امور العملبرج الثورمهنيا :عليك ان تكون اكثر انجازا حتي لا يتراكم عليك العملعاطفيا :الحبيب يقف بجانبك فيما يخص مشاكل العمل و يعطيك بعض الحلولصحيا :قد تصاب بنزلة برد حاول ان تحافظ علي صحتكنصيحة برج الثور :ينصحك الفلك عليك ان تكون اكثر انجازا ولا تتكاسل عن اداء مهامك اليوميةانت شخص مخلص لعملك مما يحعلك تعطي اكثر ويزيد من فرصة نجاحكعاطفيا :لابد ان تتحدث مع الحبيب عما يزعجك ولا تترك الامور للايامصحيا :تعاني من بعض الالام في الاسناننصيحة برج الجوزاء :مهنيا ..الوضع غير مستقر في العمل ، عليك الصمت والصبر في بعض الاحيانعاطفيا :التفرد لن يؤدي الي حسم الامور كما تتمنيصحيا :صحتك تستحق منك بعض الاهتمامنصيحة برج السرطان :ينصحك الفلك عليك العمل علي حل مشاكل العملمهنيا :عليك ان تتحكم في انفعالاتك وتتقبل النقد من زملاء العملعاطفيا :انت تتعامل مع الشريك بانانية وتفرض رايك عليه مما يجعله يشعر بالغضبصحيا :عليك ان تتحكم في انفعالاتك حتي لا تصاب بارتفاع ضغط الدمنصيحة برج الاسد :ينصحك الفلك بالهدوء و اعطاء الشريك فرصة للتعبير عن رايهمهنيا :انت قادر علي تحمل مسئوليات جديدةعاطفيا :حاليا علاقتك مع الحبيب قوية جداصحيا :ابتعد عن العصبية وخليك هادئنصيحة برج العذراء :ينصحك الفلك ان تحافظ علي علاقتك بالشريك حتي لا تبدء الخلافات من جديدتحب ان تقوم بعملك علي اكمل وجه ولذلك تعمل علي تطوير مهاراتك في العملعاطفيا :تنزعج من رد فعل الحبيب ولكن سرعان ما يزول الانزعاج بسبب حبك الكبير لهصحيا :انت ترهق نفسك في العملنصيحة برج الميزان :ينصحك الفلك باخذ قسط كافي من الراحة فالعمل ليس كل شئنجاح كبير ينتظرك في العملعاطفيا :لا تفقد الثقة بالحبيبصحيا :عليك ان تكثر من تناول الخضروات و الفاكهةنصيحة برج العقرب :ينصحك الفلك بالتطوير من مهاراتك في العملتستطيع ان تعمل بجهد كبير اليومعاطفيا :يوم سعيد برفقة الحبيبصحيا :عليك ان تخفف من ضغط العمل عليكنصيحة برج القوس :ينصحك الفلك بانجاز العمل الضروري و العاجل ولا تجعل الاعمال تتراكم عليكتفكر في اخذ اجازة للراحة من ارهاق العملعاطفيا :الحبيب يحضر لك مفاجاةصحيا :تعاني من الارقنصيحة برج الجدي :ينصحك الفلك بعدم الافراط في التفكير وترك الامور الي حيث تمضيتحصل علي ترقية لمنصب اكبر وتزيد مسؤلياتكعاطفيا :عليك ان تتحدث اكثر مع الحبيب ولا تترك المشاكل بينكما تتراكمصحيا :عليك الاكثار من تناول الخضرواتنصيحة برج الدلو :ينصحك الفلك بالتفكير جيدا قبل اتخاذ اي خطوةعاطفيا :صحيا :عليك الاكثار من تناول الخضرواتنصيحة برج الدلو :