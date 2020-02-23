المجلس القومي في البحيرة يناقش العنف ضد المرأة بمسرحية كلمة السر.. صور

استعرض فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة كافة صور وأشكال العنف التى تتعرض لها المرأة ومنها "التحرش -الزواج المبكر -ختان الإناث-الطلاق -الإدمان".





وذلك فى عرض مسرحى بعنوان "كلمة السر" تم تقديمه اليوم الأحد بمقر نادى المعلمين بمركز كوم حماده بالتعاون مع مكتب شكاوى المجلس بإشراف المهندسة زكية رشاد مقررة الفرع وبحضور مديحة أبو شعرة عضو المجلس ومسؤولة المرأة بالنقابة العامة لإتحاد عمال البحيرة ولفيف من أعضاء فرع المجلس المتطوعين .





وتم خلال العرض المسرحي تقديم كافة صور العنف التى تتعرض لها المرأة"التحرش -الزواج المبكر -ختان الإناث -الطلاق -الإدمان ظواهر سلبية بطرق كوميدية غنائية .كما تضمن أيضا العرض المسرحى كيفيه مواجهه هذه الظواهر السلبية والتصدى لها ووضع حلول للتغلب عليها .





وفى نفس السياق تناولت سحر جمال الدين محامى مكتب الشكاوى فرع المجلس القومى للمرأة بالبحيرة القوانين الرادعة لهذه الظواهر والعقوبات المقررة لها وذلك بحضور أكثر من ١٣٠ من السيدات والفتيات والرجال وطالبات المدارس .



