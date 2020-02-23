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منوعات

بلطجية يسحلون متسولا أمام مطعم وجبات سريعة شهير.. شاهد ماذا حدث

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:59 م
صدى البلد
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أحمد شريف

اعتدى مجموعة من البلطجية على رجل مشرد ويائس بالضرب والركل المبرح خارج مطعم الوجبات الشهير ماكدونالدز بإنجلترا، وذلك في مشهد تدمع له الإنسانية وتئن له القلوب الرحيمة.



وأظهرت كاميرات المراقبة الموضوعة خارج مطعم الوجبات السريعة، مجموعة من البلطجية يعتدون على الرجل المشرد في وضح النهار بوسط مدينة بريستول، حيث أقدم أحد البلطجية على القفز في الهواء، وركل الرجل المشرد بكل قوة وعنف أثناء تعرضه للسحل من قبل البلطجية الآخرين.



كان  أحد هؤلاء البلطجية الذين يصل عددهم الى 4 أشخاص يدعى عبد الفتحي إبراهيم ، 20 عامًا ، وهو من ضمن منفذي الهجوم غير المبرر على الرجل المتشرد في منتصف النهار بـ هورس فير ، وسط مدينة بريستول. 


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