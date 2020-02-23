مكرم محمد أحمد: الرياضة تعني المنافسة الشريفة وليس الحرب أو القتال

قال الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الرياضة تعني المنافسة الشريفة وليس القتال أو الحرب.





وأضاف الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر قناة "صدى البلد"، "لابد أن نعود إلى الأصول والقيم والينابيع القديمة من أجل المحافظة على القيم الرياضية".





تابع رئيس المجلس الأعلي لتنظيم الإعلام "ليس عيبا أن نشجع فريقًا بعينه ونتحمس له، ولكن العيب هو الخروج عن النص والسلوك الرياضى السليم".





وتوج الزمالك بلقب السوبر المصرى على حساب الأهلى، بركلات الترجيح، بعد أيام من تتويجه ببطولة السوبر الأفريقى على حساب الترجى التونسى.





وشهدت مباراة السوبر أزمة بين فريق الأهلى والزمالك واشتباكات عقب المباراة من الفريقين، الأمر الذى اتخذت على أثره اللجنة الخماسية عقوبات قاسية على اللاعبين.