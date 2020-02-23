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ديني

الأزهر للفتوى يعلق على "التحفيل" بين جماهير كرة القدم في السوشيال ميديا

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:45 م
الأزهر للفتوى يعلق
الأزهر للفتوى يعلق على التحفيل بين عشاق كرة القدم على السوشي
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محمود ضاحي
علق الدكتور أسامة الحديدي، مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، على تحريم الإفتاء التحفيل بين جماهير كرة القدم، موضحا أنه يقصد بالتحفيل المناوشات والشقاق الذي يحدث بين الجماهير بسبب كرة القدم.

وشدد "الحديدي" في تصريح له، على ضرورة أن نهتم بالأخلاق، موضحا أن حسن الخلق هو الباعث الأول للإيجابيات في المجتمع، موضحا أن الدولة في مرحلة بناء، وهو ما يتطلب التكامل وليس الشقاق.

وأكد مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى، أن التحفيل على مواقع التواصل الاجتماعي فتنة كبرى، ويترتب عليها فساد.

قدم الشيخ علي فخر أمين الفتوى بدار الإفتاء، نصيحة لكل المتعصبين في لعبة كرة القدم، بأنه يجب ضبط سلوك كل مسلم في الحياة بخلق رسول الله.

وقال أمين الفتوى إن التعصب في الكرة، يصل للمشادات والتراشق بالألفاظ، ما يذهب المودة والرحمة بين الناس، وكثير من الأمور التي رأيناها كثيرًا، ومأساة عظيمة عاشتها مصر سابقا في ملعب كرة قدم.

وتابع: الأمر مرفوض، المسلم هين لين، ويجب أن نتعامل على أن الكرة رياضة فيها مكسب وخسارة ومنافسة.

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