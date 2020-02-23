عايز أكون سفير .. الحاصل على المركز الأول بسوهاج بتحدي القراءة العربي

قال علي محمد علي،الطفل الكفيف والحاصل على المركز الأول بمحافظة سوهاج بتحدي القراءة العربي،أنه يدرس بالصف الأول الإعدادى، أنه يحب الأدب والفلسفة والتاريخ،وأن إن والدته هي من تشجعه على القراءة.









وأشار علي محمد خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، تقديم الاعلامى عمرو عبد الحميد، أنه شارك في مسابقة تحدي القراءة العربى أكثر من مرة، وفاز 3 مرات، مشيرا إلى أنه يحلم بختم القرآن الكريم، والالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.





وأضاف الكفيف الحاصل على المركز الأول بمحافظة سوهاج بتحدي القراءة العربي، أنه يحلم بالعمل فى السلك الدبلوماسى ويكون أول سفير كفيف لمصر.