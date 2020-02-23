AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

عايز أكون سفير .. الحاصل على المركز الأول بسوهاج بتحدي القراءة العربي

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:41 م
صدى البلد
Advertisements
أسامة علي
قال علي محمد علي،الطفل الكفيف والحاصل على المركز الأول بمحافظة سوهاج بتحدي القراءة العربي،أنه يدرس بالصف الأول الإعدادى، أنه يحب الأدب والفلسفة والتاريخ،وأن إن والدته هي من تشجعه على القراءة. 


وأشار علي محمد خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "تن"، تقديم الاعلامى عمرو عبد الحميد، أنه شارك في مسابقة تحدي القراءة العربى أكثر من مرة، وفاز 3 مرات، مشيرا إلى أنه يحلم بختم القرآن الكريم، والالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.

وأضاف الكفيف الحاصل على المركز الأول بمحافظة سوهاج بتحدي القراءة العربي، أنه يحلم بالعمل فى السلك الدبلوماسى ويكون أول سفير كفيف لمصر.
Advertisements

ترشيحاتنا

بيعلم الناس البجاحة والطمع.. رضوى الشربينى تشعل السوشيال بـ تغريدة مثيرة

على نغمات أغنية لمحمود الليثي.. فيفي عبده تخطف الأنظار بـ وصلة رقص.. شاهد

أخبار الفن.. أشرف زكي يقاضي شقيق هيثم أحمد زكي.. عمرو سعد يعود لزوجته بعد الانفصال

استبعاد رمضان صبحي.. فايلر يعلن قائمة الأهلي لمباراة الزمالك فى القمة 120

الهبوط ينتظر الزمالك.. تعرف على عقوبات الانسحاب من الدوري

لا تفوتك.. 5 أخبار هزت الوسط الرياضي في مصر اليوم الأحد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل البسبوسة .. 6 وصفات متنوعة

أبرزهم فريد شوقي وسمير سيف.. الأقصر للسينما الأفريقية يهدي دورته التاسعة لـ 6 مبدعين

نيسان تحتل أقوى المراكز في سباقات Formula E بفريقها e.dams