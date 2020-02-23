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رياضة

بعد الانسحاب من الدوري.. أحمد مرتضى منصور يهنئ أخيه .. تعرف على السبب

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:59 م
أحمد وأمير مرتضى
أحمد وأمير مرتضى منصور
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إسماعيل محمود
هنأ أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، أخيه أمير مرتضى منصور، لإنجازاته مع فريق الكرة.

ونشر أحمد تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، كتب فيها:"مبروك امير مرتضى اول مشرف على الكره يحقق خمس بطولات في موسم واحد لم يخسر #الزمالك في فتره عمله الا بطوله الدوري المصري."

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور قد قرر بالإجماع عدم استكمال مباريات الدوري في ظل وجود اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني.

ومن المقرر أن ينتظر الزمالك مواجهة قوية بينه وبين منافسه الاهلي، في مباراة القمة 120 من الدوري الممتاز، غدًا الإثنين في تمام الساعة السابعة على ملعب استاد القاهرة الدولي.


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