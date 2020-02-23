بعد الانسحاب من الدوري.. أحمد مرتضى منصور يهنئ أخيه .. تعرف على السبب

مبروك امير مرتضى اول مشرف على الكره يحقق خمس بطولات في موسم واحد لم يخسر

في فتره عمله الا بطوله الدوري المصري."

ونشر أحمد تغريدة على حسابه الشخصي على موقع تويتر، كتب فيها:"