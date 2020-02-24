عبدالعزيز بن سلمان: 3 أشهر لإنجاز استراتيجية الطاقة في السعودية

قال عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة السعودي، إنه سيتم الانتهاء من استراتيجية الطاقة بالمملكة العربية السعودية خلال 3 أشهر من الآن.

وأضاف الوزير في افتتاح فعاليات ملتقى ومعرض رواد الطاقة 2020 في المنطقة الشرقية، اليوم، إن العديد من محطات الكهرباء ستتحول من استهلاك السوائل البترولية إلى الغاز، وهو ما سيقلل تكلفة إنتاج الكهرباء داخل المملكة خلال الفترة المقبلة.

ويسلط «ملتقى رواد الطاقة 2020» الضوء على منتجات روّاد أعمال المنطقة في مجالات الطاقة، ويناقش آليات الاستفادة من مبادرات الدولة المتنوعة في هذا المجال الحيوي الحافل والواعد بالفرص الاستثمارية، الإنتاجية منها والخدمية.

وكان عبد الحكيم بن حمد العمار الخالدي؛ رئيس غرفة الشرقية، لفت إلى أن الملتقى يأتي ضمن رؤية ورسالة الغرفة الهادفة إلى تحفيـز روّاد الأعمال وتنمية روح المبادرة والابتكار بين شباب الأعمال من أبناء المنطقة، وتشجيعهم على الاتجاه نحو الاستثمار في مجالات الطاقة.