5 أشياء تؤثر على أداء موتور عربيتك.. خلى بالك منها

لاشك أن أداء سيارتك يتغير مع مرور السنين ويبدأ فى فى التدنى تدريجيًا، خاصةً اذا كنت لا تعتنى بها باستمرار، وبالتالى تبدأ الأعطال المختلفة فى الظهور وتحول قيادتك لها إلى تصليح فقط.





ومن بين أهم هذه المشاكل هو ضعف عزم السيارة الذى يجعلك تشعر بأنك تفتقد للسيطرة الحقيقية على اندفاع المحرك فى المواقف الحرجة، فى الطرق المزدوجة أو فى المرتفعات مثل الكبارى والطرق الهضاب.





لذلك نستعرض أكثر 5 أسباب لضعف الموتور فى القائمة التالية :





1- مضخة الوقود

اذا تعرضت للضرر أو للتلف تبدأ فى منع وصول الوقود كاملًا للمحرك، والذى بدوره يضعف العزم.





2- فلتر الهواء

مع انسداد فلتر الهواء يتعثر الهواء فى طريقه للوصول للمحرك، وبالتالى لا تتم عملية الإحتراق على أكمل وجه، ليظهر لك فى تدنى أداء و قوة والمحرك.





3- ناقل الحركة

هو شرايين قلب السيارة لأنه المسؤول عن تحرك السيارة و كفائتها للعمل بشكل طبيعي، خاصةً اذا كان هناك أى تضرر فى المكونات الداخلية التى ستجعل نقل السرعات بطىء للغاية، لينعكس على عزم السيارة.





4– الوقود

التزم دائما بوضع الوقود النقى وابتعد تمامًا عن السىء، لأن الشوائب تجعل عملية الإحتراق غير كاملة وتقلل من وظيفة المحرك الأساسية.





5- رشاشات المحرك

من أهم لوازم المحرك هى الرشاشات التى تتأثر أوتوماتيكيًا بسبب الشوائب، إلا أنه يمكنك بكل بساطة تفادى ذلك عن طريق استخدام سائل تنظيف في خزان "البنزين".