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رياضة

أخبار الأهلي.. الأحمر يشكو الجبلاية لـ FIFA.. تفاصيل قرارات مجلس الإدارة

الأحد 23/فبراير/2020 - 10:58 م
صدى البلد
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أحمد هاني
نشر موقع "صدى البلد" اليوم الأحد على مدار الساعات الماضية مجموعة من أخبار الرياضة حول تطورات الأحداث في النادي الأهلي .. وجاءت كالآتي: 


- أعرب النادي الأهلي، عن أسفه بسبب الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، التي أقيمت على أرض الإمارات التي تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادي الأهلي ومبادئه الراسخة على مر الأجيال.


- اشتعلت حرب البيانات بين النادى الأهلي والزمالك واتحاد الكرة بعد صدور العقوبات من جانب لجنة الانضباط فى الجبلاية برئاسة المستشار سيد البندارى بشأن مباراة السوبر المصري الذى أقيم فى الإمارات.


- أعرب النادي الأهلي، عن أسفه بسبب الأحداث التي وقعت عقب مباراة السوبر المحلية، التي أقيمت على أرض الإمارات التي تستحق كل الشكر والتحية، وانطلاقًا من ثوابت النادي الأهلي ومبادئه الراسخة على مر الأجيال.


- أسدل اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول تأجيل مباراة القمة بين الأهلى والزمالك المقرر إقامتها غدا " الإثنين " فى إطار اللقاء المؤجل بينهما من الإسبوع الرابع لبطولة الدوري الممتاز لموسم 2019/2020.

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