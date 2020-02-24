حبس 3 عاطلين لانتحالهم صفة عاملين بأحد الأحياء بالزيتون

قررت نيابة الزيتون الجزئية، حبس 3 عاطلين 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين وانتحال صفة عاملين بأحد الأحياء.





فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الزيتون تواجد 3 أشخاص أمام أحد العقارات بدائرة القسم، وانتحالهم صفة مُهندسين وعمال بالحى.





وتم ضبطهم وتبين أنهم 3 عاطلين "لأحدهم معلومات جنائية" حال تواجدهم أمام العقار وبصحبتهم حارس العقار.





بسؤال أحدهم قرر أنه حال تواجده أمام العقار محل عمله "به أعمال هدم"، فوجئ بحضور المتهمين ومطالبته بأوراق تراخيص الهدم الخاصة بالعقار عقب إيهامه بأنهم مهندسين وعمال بالحى، ومساومته لدفع مبلغ مالى نظير عدم تحرير محضر مخالفة ضده.





بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.