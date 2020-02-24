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اقتصاد

تراجع جديد.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 24 فبراير 2020

الإثنين 24/فبراير/2020 - 06:30 ص
اسعار الدولار اليوم
اسعار الدولار اليوم
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مايكل عياد
اسعار الدولار اليوم في البنك المركزي المصري شهدت تراجعا بمقارنة بمستهل تعاملاتها أمس، حيث سجلت اسعار الدولار اليوم وفقا لاخر تحديث للموقع الرسمي للبنك نحو شراءً 15.49 جنيه، وبيعا 15.62 جنيه ، اليوم الإثنين 24 فبراير 2020.


- سعر الدولار اليوم في البنك المركزي مقارنة بالامس
سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي شراءً 15.49 جنيه، وبيعا 15.62 جنيه، بتراجع قرشين عن الأمس، حيث سجل سعر الدولار يوم الأحد  نحو  شراءً 15.51 جنيه، وبيعا 15.61 جنيه .


بينما سجل سعر اليورو اليوم، الأحد، شراءً 16.80 جنيه، وبيعا 16.91 جنيه.


- سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني اليوم، الأحد،  سجل شراءً 20.09  جنيه، وبيعا 20.21 جنيه.


الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 15.83 جنيه، وبيعا 15.94 جنيه.


سعر الـ 100 الين اليابانى

سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 13.88 جنيه، وبيعا 13.97 جنيه.


سعر اليوان الصينى

سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.20 جنيه، وبيعا 2.22 جنيه.


قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هبوط الدولار لأدنى مستوى له منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى اليوم؛ يؤكد الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة على مدار الأعوام السابقة.

وأضاف "أبو زيد"، في اتصال هاتفي لـ"صدي البلد"، أن تراجع الدولار يؤكد تعافي الاقتصاد القومي بعد وصول صافي تحويلات العاملين في الخارج بنهاية نوفمبر الماضي لأكثر من 11 مليار دولار وتحسن معدلات السياحة والصادرات المصرية.

وأوضح أن كل روافد النقد الأجنبي ساعدت في رفع حجم الاحتياطي النقدي للبلاد ليسجل حاليا نحو 45.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي؛ معتبرًا أنه قلل الطلب على العملة الأجنبية ودعم استقرار الجنيه أمامها.


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