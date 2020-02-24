تراجع جديد.. أسعار الدولار اليوم الإثنين 24 فبراير 2020









سجل سعر الدولار اليوم في البنك المركزي شراءً 15.49 جنيه، وبيعا 15.62 جنيه، بتراجع قرشين عن الأمس، حيث سجل سعر الدولار يوم الأحد نحو شراءً 15.51 جنيه، وبيعا 15.61 جنيه .









بينما سجل سعر اليورو اليوم، الأحد، شراءً 16.80 جنيه، وبيعا 16.91 جنيه.









- سعر الجنيه الإسترليني









الفرنك السويسري





وسجل سعر الفرنك السويسرى اليوم، الأحد، شراءً 15.83 جنيه، وبيعا 15.94 جنيه.









سعر الـ 100 الين اليابانى





سعر الـ 100 الين اليابانى اليوم، الأحد، فقد سجل شراءً 13.88 جنيه، وبيعا 13.97 جنيه.









سعر اليوان الصينى





سجل اليوان الصينى اليوم، الأحد، شراءً 2.20 جنيه، وبيعا 2.22 جنيه.









الدولار قال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن هبوط لأدنى مستوى له منذ بداية العام الميلادي الجاري وحتى اليوم؛ يؤكد الآثار الإيجابية للإصلاح الاقتصادي الذي قامت به الحكومة على مدار الأعوام السابقة.

وأضاف "أبو زيد"، في اتصال هاتفي لـ"صدي البلد"، أن تراجع الدولار يؤكد تعافي الاقتصاد القومي بعد وصول صافي تحويلات العاملين في الخارج بنهاية نوفمبر الماضي لأكثر من 11 مليار دولار وتحسن معدلات السياحة والصادرات المصرية.

وأوضح أن كل روافد النقد الأجنبي ساعدت في رفع حجم الاحتياطي النقدي للبلاد ليسجل حاليا نحو 45.5 مليار دولار بنهاية يناير الماضي؛ معتبرًا أنه قلل الطلب على العملة الأجنبية ودعم استقرار الجنيه أمامها.





