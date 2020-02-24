حبس خادمة وعامل لسرقتهما مجوهرات و40 ألف جنيه من شقة مخدومتها فى مصر الجديدة

قررت نيابة مصر الجديدة الجزئية، حبس خادمة وعامل، 4 ايام على ذمة التحقيقات، لاتهامها بسرقة مجوهرات وأموال من شقة مخدومتها بدائرة القسم وتسليمها للمتهم الثاني للتصرف فيها.





تلقى قسم مصر الجديدة بلاغا من ربة منزل قررت باكتشافها سرقة كمية من المشغولات الذهبية عبارة عن 5 أطقم من داخل الشقة محل سكنها، واتهمت خادمتها بارتكاب الواقعة.





وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وأن المشكو في حقها وراء ارتكابها.





واعترفت بارتكاب الواقعة بأسلوب "المغافلة"، وقررت بقيامها بتسليم المسروقات لعامل بقصد التصرف فيها بالبيع، وعقب ذلك اكتشفت قيامه بترك محل إقامته وبحوزته المشغولات الذهبية المستولى عليها.





وبتكثيف التحريات التي أشرف عليها اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة أمكن التوصل إلى مكان اختباء المتهم بشقة كائنة بمركز اهناسيا بمحافظة بني سويف، تم ضبطه وبحوزته مشغولات ذهبية عبارة عن (2 كولية، 2 أنسيال، 2 حلق، 5 غوايش) ومبلغ مالي 40 ألف جنيه.





واعترف بارتكاب الواقعة، وأقر بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات بيع المسروقات لدى عميله صاحب محل مصوغات ومقيم مركز اهناسيا- بني سويف وباستهداف الأخير أمكن ضبطه.





وتم بإرشادة ضبط مشغولات ذهبية "3 سلاسل، 2 غويشة" من متحصلات الواقعة، وأضاف بعدم علمه بأن المشغولات الذهبية من متحصلات واقعة سرقة.





وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المضبوطات واتهمتهما بالسرقة، تحرر عن ذلك ملحقا للمحضر الأصلي وتولت النيابة العامة التحقيق التى أصدرت قرارها السابق.