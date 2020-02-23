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محافظات

أمطار غزيرة في الدقهلية وتحذيرات بعدم لمس أعمدة الكهرباء

الأحد 23/فبراير/2020 - 11:55 م
امطار
امطار
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همت الحسينى
تشهد محافظة الدقهلية هطول أمطار بغزارة منذ قليل ، وتراكمت مياه الأمطار في المناطقة المنخفضة من الشوارع .

كما امتلأت الشوارع الرئيسيه بالمياه وخلت من العديد من المارة .

فيما رفعت محافظة الدقهلية درجة الاستعداد القصوى في المراكز والمدن والأحياء لسحب تجمعات مياه من الشوارع،  والمصالح الحكومية.

حتى لا تتسبب في إعاقة حركة المواطنين أثنلذ ذهابهم للعمل صباح الغد.

فيما جددت رئاسات المراكز تحذيراتها للمواطنين بعدم لمس أعمدة الإنارة بالشوارع، وقت هطول الأمطار حفاظا على حياتهم خوفا من حدوث أي ماس كهربائي بها يتسبب فيما لا يحمد عقباه.
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