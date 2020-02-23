محمد صبحي: تجب زيادة ميزانية وزارة الثقافة لمجابهة الجهل والتطرف

حلّ الفنان الكبير محمد صبحي، ضيفًا في ندوة تكريم بقصر ثقافة السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.
وقال محمد صبحي إن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عرضت عليه أن تقام إحدى مسرحياته على خشبة مسرح الأوبرا لمدة شهر ونصف، بعدما طلب منها ذلك في مطلع الألفية ورفض الوزير آنذاك إلا بدفع ٦٠ ألف جنيه إيجارًا عن كل ليلة عرض.
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جاء ذلك خلال الندوة التي أدارها الفنان تامر عبد المنعم رئيس القصر، وأعرب خلالها صبحي عن فرحه بما تقدمه وزارة الثقافة مطالبًا الدولة بزيادة ميزانيتها من أجل تحقيق هدفها المنشود في مواجهة السفه والجهل والتطرف والتدني الفني.
بعد سؤال تامر عبد المنعم له محمد صبحي في ندوة تكريمه بقصر السينما قال: "المهرجانات ونمبر وان صنعتها جهل الجماهير وعدم قدرتهم علي تذوقهم للفن الجيد وأعرب الفنان الكبير ان طول الوقت كان هناك محاولات نشاذ بالفن الا ان الأغلبية كانت تقدم فن جيد وهنا استشهد الفنان تامر عبد المنعم رئيس القصر الذي كان يدير الندوة بنجاح البوم النجم الكبير عمرو دياب الذي كنس الضجيج الفني المنحط بمجرد نزوله".