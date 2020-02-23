محمد صبحي: تجب زيادة ميزانية وزارة الثقافة لمجابهة الجهل والتطرف

حلّ الفنان الكبير محمد صبحي، ضيفًا في ندوة تكريم بقصر ثقافة السينما، برئاسة الفنان تامر عبد المنعم.

وقال محمد صبحي إن وزيرة الثقافة إيناس عبد الدايم عرضت عليه أن تقام إحدى مسرحياته على خشبة مسرح الأوبرا لمدة شهر ونصف، بعدما طلب منها ذلك في مطلع الألفية ورفض الوزير آنذاك إلا بدفع ٦٠ ألف جنيه إيجارًا عن كل ليلة عرض.